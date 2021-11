Herraiz: "¿Es justo que los vacunados en Austria paguen el mismo precio que los no vacunados?"

Audio

Muy buenos días. Seguimos en ‘La Mañana del Fin de Semana’de COPE, y aunque ya no es nada temprano... ¿A que no hay nada mejor que madrugar un domingo?

Atentos al tiempo, que vienen curvas. No tanto hoy, sino a partir de mañana lunes y del martes. Entra una borrasca fría, muy habitual por estas fechas y que los que saben de esto llaman DANA, depresión aislada a niveles altos. Traducido es un fenómeno que va a dejar un descenso brusco de las temperaturas y nevadas en cotas bajas en amplias zonas de la península.

Es un primer aviso de frío que es normal por estas fechas. Y esa nieve que se hará presente en prácticamente todos los sistemas montañosos de la península, en el norte, en el sistema central… no se descarta incluso en zonas de Castilla y León que no estén en las cumbres montañosas.

De momento, hoy las lluvias serán fuertes, incluso con tormentas, en el entorno del Estrecho, en Andalucía y en el litoral del Comunidad Valenciana. Las nubes van a estar también presentes en el norte de Galicia, en todo el Cantábrico y en los Pirineos, donde dejarán precipitaciones persistentes a lo largo de toda la jornada.

PROTESTAS EN AUSTRIA POR EL CONFINAMIENTO

Domingo que viene marcado por este sonido que nos llega de Austria. Miles de personas se han echado a las calles de Viena para protestar por el confinamiento general que entra en vigor mañana en toda Austria. Esto, todos sabemos lo que supone.

Vídeo

Lo hemos vivido en España y algunos lo recuerdan como un mal sueño que todavía les pasa secuelas. Pues eso. Prohibición de salir de casa salvo para lo esencial: ir a trabajar siempre y cuando estés vacunado, a estudiar, al médico, a cuidar un familiar enfermo o a la compra. Y cierre de todo lo no esencial que implica una nueva bajada de las persianas de la hostelería.

Esto ha provocado una enorme división en Austria. Por un lado, encontramos a los vacunados. Son el 65% de los austriacos, que se preguntan por qué tienen que confinarse ellos si han cumplido, si tienen ya la pauta completa. Por qué tienen que pagar con la misma moneda que los 2 millones que pasan de las vacunas, que se niegan a ponérsela. Al otro lado, precisamente, los no vacunados, que son muy variopintos. Están los negacionistas, los que pasan o los que tienen miedo a posibles reacciones. Pues esos 2 millones de personas también se quejan. Y se quejan porque a partir de febrero el gobierno austriaco va a obligar a toda su población a vacunarse.

Es el caso de David Viti. Vive en Austria y ha contado en el‘Fin de Semana’ con Cristina López Schlichting que no está vacunado. Tiene 31 años y dice que tiene una patología que podría empeorar con fármacos. Lo de que le impongan la vacuna, le parece inmoral.

Audio

Esta es una opinión. Enfrente se sitúan los que, por solidaridad, lo han hecho y que en Austria también van a tener que someterse a un confinamiento. Enfrente se sitúan los vacunados y también los médicos, científicos y virólogos, que de forma muy mayoritaria apuestan por las vacunas.

Han corrido todo tipo de bulos sobre las vacunas. Uno de los últimos es que afecta a la fertilidad. También sobre su eficacia. El virólogo y profesor de Microbiología en la Universidad CEU-San Pablo, Estanislao Nistal, vuelve a insistir en una cuestión demostrada: un vacunado infectado transmite mucho menos el virus que una no vacunada tanto en tiempo como en cantidad. ¿Por qué entonces en países como Eslovaquia, Bulgaria o Rumania el porcentaje de vacunados está muy por debajo de la mitad de su población? ¿Por qué en Austria, en Alemania, en Países Bajos o en Grecia, están de media 15 puntos por debajo de España?

Audio

MEDIDAS EN ESPAÑA ANTE EL AVANCE DE LA INCIDENCIA

Esta es la situación. En España, con la legislación que tenemos ahora mismo, sin una ley orgánica que ampare medidas que implican restricción de libertades, no es posible ni el confinamiento total ni la opción de imponer la obligatoriedad de las vacunas. Ya hemos escuchado aquí algún jurista sugerir que, para lo segundo, que nunca se ha impuesto en España, sería necesario el estado de excepción, más aún comprobando la respuesta que ha dado el Constitucional a los dos estados de alarma.

Ya sabes que el Gobierno no actualiza los datos de la evolución de la pandemia en España. El último registro oficial habla de una incidencia media de 112 casos por cada 100.000 habitantes. En Austria superan los 1.500 y en Alemania roza los 700.

Esta comparación, le ha vuelto a llevar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez a sacar pecho. Y lanza una receta para no empeorar y llegar a los niveles de estos países. Para ahuyentar el fantasma del confinamiento, mascarilla y vacunación. Y la vacunación pasa por la decisión mayoritaria de los españoles de vacunarse. Un éxito conjunto, pero no exclusivo del presidente.

La incidencia avanza en España, sí, aunque muy lejos todavía de los registros que te contamos en Europa. Galicia es una comunidad que sí actualiza sus datos los fines de semana. Hay que decir que, en esta comunidad, los nuevos contagios se duplican con respecto a hace una semana. Sin embargo, la presión hospitalaria se mantiene bajo control. En el caso de Cataluña, después de dos meses, superan el centenar de críticos, el centenar de contagiados de coronavirus que han precisado el ingreso en una UCI. Y en Navarra, a partir de mañana, van a proponer a su Tribunal Superior de Justicia el aval jurídico la imposición del certificado covid. Lo exigirían desde el próximo sábado 27 hasta después de Navidad en restaurantes, locales de ocio nocturno y eventos multitudinarios. La comunidad foral lidera la incidencia en España.

EFE/ Elvira Urquijo A.

GUERRA INTERNA EN EL PP

Al margen de la pandemia, ¿en el PP, qué? Pues a lo suyo. Y mucho me temo que lo suyo no tiene mucho que ver con lo que inquieta a la mayoría de los españoles. Lo suyo es esa pelea que siguen alimentando desde los dos frentes. Por un lado, el equipo del secretario general, Teodoro García Egea. Por otro, el de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A Egea no le gusta que Ayuso sea la presidente del PP de la comunidad porque le impediría dominar esa pieza.

Y de ahí que desde Génova hayan filtrado que existe una supuesta campaña para desestabilizar o controlar desde abajo a Pablo Casado.

Esto es en lo que están y que evitan en público, aunque dejen algunas perlas. Hoy Pablo Casado clausura en Granada el congreso del PP de Andalucía en el que será reelegido Juan Manuel Moreno. Ni Casado ha coincidido con Ayuso, ni Egea tampoco. Esto cumple el guion que siguió el congreso del fin de semana pasado en Castilla-La Mancha. Por eso, se lanzan los puñales con la suficiente distancia.

Te contábamos ayer que la presidenta de Madrid le pedía a Juan Manuel Moreno que volara libre.

Vídeo

Conclusión: que tomara sus propias decisiones y que convocara elecciones cuando considerara. Esto es, que no se dejara manejar por Génova para decidir si adelanta o no unos comicios, viendo que no tiene garantizados los apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos. Pues esto no ha gustado al secretario general. Que la respondía en el mismo escenario, pero al día siguiente.

Vídeo

Eres libre. Si realmente lo es, igual no hace falta que lo destaque su secretario general, ni hacía falta la respuesta a Isabel Díaz Ayuso. Aquí van a seguir enredados hasta que salten las costuras o hasta que Casado no pegue un puñetazo en la mesa y diga si quiere o no quiere a Ayuso de presidenta de la Comunidad de Madrid y con qué argumentos. Hasta entonces, un desgaste innecesario. Por eso el tono del presidente andaluz.

Queda claro.

Pablo Casado, presidente del Partido Popular

ELECCIONES EN VENEZUELA

Y hoy estamos pendientes de Venezuela. Se celebran elecciones regionales y desde el régimen lo maquillan como unos comicios libres en el que se miden los candidatos sin ningún tipo de problema. La realidad es que muchos de los candidatos han sido inhabilitados y la presión de Maduro y los suyos provoca la división de la oposición. Hay disidentes, menos críticos a los que les compran con diner. Las reglas del juego las sigue marcando el chavismo desde EE. UU. insisten en que son unos comicios que no pueden ser considerados ni libres ni justos.

¿Qué es lo que se elige hoy en Venezuela? A los alcaldes y gobernadores y a las cámaras legislativas de las regiones y municipios. Uno de los líderes de la oposición, el reconocido como presidente encargado, Juan Guaidó, habla de fraude.

Y el que no se pierde un baile en Venezuela es Rodríguez Zapatero, que le sigue haciendo el juego a Nicolás Maduro. El propio presidente venezolano ha publicado una foto con Zapatero en el palacio Miraflores. Los dos sonrientes, los dos conscientes de que el resultado electoral de hoy es previsible.

Tratarán de maquillar una alta abstención y resaltar un triunfo arrollador para el oficialismo. Hay una misión europea de observadores a los que no se ha sumado el PP. No se suman porque no quieren blanquear un resultado condicionado de principio a fin.