Antonio Herraiz, sobre Biden: "La renuncia voluntaria es el escenario que hay que recalcar"

Son las ocho, las siete en Canarias.

Muy buenos días. Desde las seis te venimos acompañando en este último sábado de junio, festividad de San Pedro y san Pablo, que viene de nuevo con tormentas. En Valladolid se recuperan del aguacero de esta noche.

Este sonido de las calles de Valladolid esta noche. Hasta las doce, los bomberos habían realizado más de setenta salidas. La centralita de los servicios de emergencias se ha colapsado, algunas calles de la capital pucelana se han convertido en auténticos ríos, y el agua embalsada ha obligado a cerrar al tráfico túneles muy transitados. También se han tenido que cancelar actuaciones como la del grupo Vetusta Morla que tenía previsto actuar en el festival conexión Valladolid.

En EEUU, ahora mismo se ha reabierto un intenso debate en el partido demócrata, en el partido del presidente Joe Biden. ¿Debe retirarse Biden, de forma inmediata, de la carrera presidencial? ¿Los apenas cuatro meses que restan para las elecciones presidenciales en EEUU son tiempo suficiente para forjar una alternativa sólida frente al republicano Donald Trump?

Debate que plantean en un escenario de pánico total. Es cuestión de susto o muerte después de un debate frente a Trump, que se presentaba como decisivo, y viendo el resultado ha supuesto la puntilla para Biden. Confuso, torpe, con numerosos titubeos.

Nada que no haya evidenciado antes el octogenario presidente y candidato, pero que, en ese cara a cara, quedó especialmente retratado.

La conclusión a la que han llegado buena parte de los suyos, que son los que realmente deciden, es clara: Biden no está capacitado para alargar su segundo mandato hasta los 86 años. Y confían en que dé un paso al lado en la convención demócrata que tendrá lugar este mes de agosto.

Y lo del paso al lado, la renuncia voluntaria es el escenario que hay que recalcar. Sin su visto bueno, el cambio ahora mismo se antoja difícil. La mayoría de los delegados que van a participar en esa convención fueron elegidos gracias a la promesa de nominar a Biden. De no hacerlo estaríamos hablando de una revuelta posible, sí, pero poco probable, también, aunque haya voces que lo están planteando. Por eso, si Biden da el paso y se retira, podría allanarse el camino, que no estaría repleto de dudas.

¿Alternativas? Pues teniendo en cuenta la urgencia, con las presidenciales del 5 de noviembre a tiro de piedra, básicamente se limitan a dos-tres. Una de ellas es la de la actual vicepresidenta Kamala Harris. Sería su sucesora natural, aunque con un escaso apoyo popular. No la ven capaz de convencer a los indecisos. Luego aparece el gobernador de Illinois, un tal J.B., como el whisky, Jay Robert Pritzker, o el gobernador de California, que es Gavin Newsom.

Desde hace meses hay un run run que nos lleva a Michelle Obama, ex primera dama. Son rumores interesados, en ningún caso se ha pronunciado Michele Obama que si no ve despejado el panorama y con serias opciones de ganar a Trump no va a dar ningún paso.

De momento, esta noche, Biden ha intentado darse un baño en Carolina del Norte. Y ha dejado un recado, que no adelanta ni mucho menos su marcha.

Puede enrocarse, pero son los suyos los que le están ya enseñando la puerta de salida, incluso, animándole a ejecutar su último servicio patriótico. Lo que está claro es que el tiempo corre en contra de los demócratas en EEUU, que el deterioro cognitivo de Biden no es nuevo y que todo esto se lo podían haber evitado.

Estamos en el último fin de semana de junio que es el de la primera gran desbandada del verano. Lo vimos ayer en las carreteras, con mucha intensidad en las salidas de las grandes capitales. Se va a seguir notando hoy. Hasta la medianoche del lunes, la DGT prevé 6 millones de desplazamientos. En todo el verano serán 94 millones de largo recorrido, lo que no incluye cuando vas de un pueblo a otro a la fiesta. O de una playa a otra. Esto por carretera, porque hoy seguirá siendo un día intenso en aeropuertos, estaciones de tren y de autobús.

Es la primera gran escapada del verano y, cómo no, viene marcada por los precios. Por los elevados precios de los hoteles, de la hostelería y del transporte, con subidas significativas en los vuelos. Hay un dato cerrado que es el del primer trimestre de este 2024.

Y es un barómetro que ofrece el propio sector hotelero. El precio de los hoteles se ha encarecido un 11,7% durante el primer trimestre con respecto al último dato registrado en 2023.

¿Y esto como se traduce? En que la noche en una habitación de hotel, de media, ronda los 134,6 euros de media. Málaga, Bilbao y Canarias son las que mayores incrementos registran. Esto se nota en los hoteles y también en las viviendas vacacionales. Lo habrás notado tú y pone cifras Olalla, que veranea en Huelva.

¿Cómo se explica que suba la ocupación hotelera, pese a la subida generalizada de precios en los hoteles, el transporte…? Es verdad que ese incremento, que habrás notado a la hora de reservar, no tiene un efecto disuasorio. Desde la pandemia, se han incrementado los viajes. El gasto en hoteles, según el INE creció en 2023 un 9 por ciento más. En el caso de los vuelos dentro de España un 24% más. ¿Cómo se conjuga? Se viaja más, pero se recortan otros gastos. Se sale menos veces a comer o cenar fuera.

A Ángel al que le hemos pillado llenado el depósito de su coche. Se irá de vacaciones a Levante.

De media, con ese margen de variación que dejan todas las medias, el precio de la gasolina está a un euro con 63 céntimos el litro. El diésel a un euro con 50 céntimos, que son precios similares a los que se registraban hace un año.

Esta es la primera gran foto de este sábado en España. La de millones de españoles que se van de vacaciones. Históricamente, julio era un mes más barato que agosto. Con

el tiempo, las diferencias se han ido reduciendo hasta casi ser imperceptibles.