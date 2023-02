Herraiz: "La historia del globo va más allá de un incidente menor, enfría el acercamiento entre EEUU y China"

Audio

Muy buenos días. A los que os incorporáis a 'La Mañana del fin de semana' de COPE, bienvenidos en este 5 de febrero, Santa Águeda, un día en el que, en muchos pueblos de Castilla, se celebra una fiesta en la que, exclusivamente, mandan las mujeres. Más de un uno tratará de darle un vuelta de tuerca a esta fiesta que es una tradición con su parte reivindicativa incluida. Sin más.

Cambia el tiempo a partir de mañana, y esas grandes diferencias térmicas entre el día y la noche, de 20 grados e incluso más, se reduce. Eso será desde este lunes porque hoy todavía se va a repetir ese esquema. Ejemplos hay muchos. Valga como muestra Granada. La mínima es de 2 grados bajo cero y las máximas de 20. Es decir 22 grados de diferencia.

EEUU derriba el globo chino

Entre todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, hay un incidente en EEUU que, aunque aparentemente pueda parecer intrascendente, tiene una especial relevancia. El protagonista es un globo propiedad de China que ha estado sobrevolando el espacio aéreo de EEUU. Se trata de un dispositivo preparado para volar entre 24.000 y 37.000 metros de altitud, es decir por encima de los vuelos comerciales. No es la primera vez que un globo de estas características -propiedad de China- sobrevolaba EEUU. Algunos se han conocido y otros no han visto la luz. Esta vez, el departamento de Defensa estadounidense le ha dado mucha más importancia.

¿Por qué? Porque el aparato había sido avistado el miércoles en una de las tres zonas donde la EEUU guarda sus misiles nucleares. En concreto en el estado de Montana. Esto llevó a la administración Biden a alertar de que se trataba de un globo espía, mientras China insistía en que no, que era un simple dispositivo de investigación meteorológica y científica.

Así ha estado al menos cinco días hasta que lo han derribado hace apenas unas horas. Han esperado hasta que el globo se situó sobre el atlántico, en concreto en la costa este del país, en Carolina del Norte y ahí lo han derribado. Es Joe Biden anunciado el final: El miércoles, cuando me informaron sobre el globo, ordené al pentágono que lo derribara lo antes posible. Y eso, como te acabo de contar, ha ocurrido esta noche.

La historia del globo va más allá de un incidente menor. El secretario de estado estadounidense, Antony Blinken, iba a comenzar hoy una visita oficial a Pekin que ha quedado cancelada. Era una señal de acercamiento entre las dos potencias para limar tensiones en sus relaciones económicas, tecnológicas y diplomáticas. Que los dos gigantes mundiales no se lleven bien, no favorece a nadie. Lo del globo, lo que hace es enfriar ese acercamiento y ahora hay que esperar si no va a mayores.

Esto es lo último en un domingo, que es el primero del mes, y, en el que tenemos varios protagonistas que van a marcar el inicio de la semana. Ahí está Irene Montero, ahí está la foto de unidad del PP con Feijóo volviendo a juntar a Aznar y Rajoy, ahí está Ramón Tamames.

El 'cambio de postura' de Irene Montero

Por empezar por la ministra de Igualdad, han sido necesarias 400 rebajas de condena a violadores y pederastas para que Irene Montero se abra a rectificar la ley del solo sí es sí. Si una ley está bien hecha, no la cambias. Sí es sí. Si una ley está bien hecha no se rebajan las condenas a 400 violadores y pederastas. Sí es sí. Una ley tan magnífica no pone en la calle a una treintena de delincuentes sexuales.

Los mensajes modo mitin para tu parroquia están muy bien, pero si chocan con la realidad tienes un problema, aunque quieras evitar la palabra maldita: rectificación. Y es lo que le ha pasado a Irene Montero y al Gobierno en su conjunto. Está claro que ellos no querían beneficiar a los violadores. Pero una mala ley, con grandes agujeros, lo ha provocado. Con una traducción muy sencilla: cede porque quiere seguir en su sillón en la Moncloa.

¿Qué es lo que van a hacer ahora? Pues ya lo ha apuntado la ministra. Elevar las penas que ellos se encargaron de rebajar con esta ley que entró en vigor en octubre. Ahora nos tienen que explicar cómo es el enjuague, porque desde el Ministerio de Justicia han defendido que la única manera para subir el castigo a los violadores es incluir la violencia, que se tipifique cuando el agresor ejerce la violencia. Sólo así se justificarían las penas más altas, que quedaron minimizadas al unificar abuso y agresión sexual y considerar todo como agresión.

En todo caso, al margen del cambalache político que nos preparen, al margen de que eviten la palabra corregir o rectificar hay una cosa clara. Las rebajas de pena son inamovibles. No cabe rectificación en las revisiones aprobadas. Y los que están ya en la calle antes de tiempo, si no vuelven a delinquir, no tendrán que volver a la cárcel.

Esto para que cuando hoy te vuelvan a repetir que es una buena ley y que las rebajas de condena son mínimas. Que es un mensaje al que se volverá a agarrar el equipo del Ministerio de Igualdad en el acto que han organizado en el círculo de Bellas Artes de Madrid para arropar a Irene Montero y que ha gustado muy poco al PSOE.

Aznar y Rajoy juntos en un acto del PP diez años después

En el PP apremian al Gobierno a que cambie la ley cuanto antes para evitar la salida de más violadores a la calle. Es uno de los mensajes que más han repetido en Valencia donde un acto del partido deja una foto de unidad, que hacía tiempo que no se repetía: la de los dos ex presidentes del Gobierno que ha tenido el PP juntos. José María Aznar y Mariano Rajoy arropando a Alberto Núñez Feijoo.

Que se reúnan en un acto político, en un acto de partido, los ex presidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, a alguno le puede parecer de lo más normal. Pero no lo es. Hacía diez años que no los reunía un acto de partido y entre Rajoy y Aznar la relación no ha sido especialmente fluida.

Eso lo sabe Núñez Feijoo y sabe también que para aglutinar el voto útil tiene que dar una imagen de unidad. Lo ha conseguido este sábado en Valencia durante un acto de precampaña que tiene mucho también de reconciliación. Ningún partido es ajeno a las tensiones internas y a los sonados desencuentros. Que se lo digan a Pedro Sánchez en el PSOE. Y en el PP los ha habido y la relación entre Aznar y Rajoy no es que haya sido especialmente fluida en los últimos años.

Por eso la foto de este sábado tiene una relevancia especial. Eso lo sabe Feijoo que solo exhibiendo esa imagen de unidad puede ganar las elecciones generales y apuntalar un triunfo en comunidades que, según las encuestas penden de un hilo.

Sánchez, en precampaña para las municipales y autonómicas

Pedro Sánchez también sigue reservándose los sábados para ir calentando la campaña de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y el que esperara alguna reflexión por la elevada cifra de violadores y agresores sexuales beneficiados, el que esperara alguna pista de por dónde va a ir el enjuague con Podemos, puede seguir esperando.

El caso es que ese mitin en Madrid no le salió del todo a Sánchez. No por él. Que ante un público completamente entregado no tiene el menor problema para vender los mensajes y presumir de la subida de las pensiones o del salario mínimo. Otra cosa bien distinta es quien paga después la fiesta, pero a corto plazo, le sirve para colgarse la medalla, eso es así.

Decía que no le salió del todo bien porque sus dos candidatos estrella en Madrid, a la Comunidad y a la alcaldía tuvieron dos deslices de esos que te marcan. El 28 de mayo, el PSOE estrena como candidato para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso a Juan Lobato. Y Lobato quiso hacer una comparativa con la gestión de esta crisis y la de 2008 y la cosa no le salió del todo bien.

Qué bien que en esta crisis haya un gobierno socialista, ¿verdad? Y no con aquel horrible, tenebroso y oscuro 2008 en el que, oh casualidad, también gobernaba el PSOE. Por cierto, con Rodríguez Zapatero de presidente, que recortó el suelo a los funcionarios y congeló las pensiones.

Normal que mientras estaba diciendo lo que acabas de escuchar, la ministra de Industria, Reyes Maroto, cuchicheara con Sánchez. No sabemos lo que le dijo, pero lo intuimos. Maroto también tuvo su minuto de gloria. La verdad que un desliz con menos trascendencia. Se queda para el ámbito de la villa y corte. Quiere ser alcaldesa de Madrid y de momento no se ha aprendido que la ciudad tiene 21 distritos y no 25.

Al margen de este traspiés, de menor calibre que el de su compañero Lobato, aquí la pregunta es otra, ¿Hasta cuándo Pedro Sánchez va a mantener en el Gobierno a dos ministras que son candidatas a las municipales? La de industria en Madrid y la de Sanidad en Las Palmas de Gran Canaria. Por decoro, por estética, no está bien que aprovechen su cargo en el Gobierno como trampolín para las elecciones. Ya sabemos que más pronto que tarde, Sánchez va a ejecutar esa remodelación, pero ya está tardando.

La figura de Ramón Tamames

Más protagonistas de esta semana que está a punto de empezar. Es Ramón Tamames, en su última entrevista el pasado verano en Herrera en COPE.Uno de los economistas más reputados en España con una trayectoria política que los más veteranos conocen bien. Y digo los más veteranos porque roza ya los 90 años.

Por recordar algo de la figura de Ramón Tamames, hay que decir que con 23 años ya había finalizado la carrera de derecho, la de económicas y era técnico comercial del estado, lo que le permitía viajar al extranjero.

En su etapa universitaria, fue un antifranquista destacado, un activismo que le llevaría a prisión. Un mes estuvo en la cárcel de Carabanchel. Al salir se afilió al PCE en la clandestinidad. Se forjó como uno de los elementos importantes de la transición, firmante de la Constitución y también presente en la política municipal de Madrid como teniente de alcalde de Enrique Tierno Galván. De participar en la gestación de Izquierda Unida pasó a militar en el CDS de Adolfo Suárez en una transformación política que siempre ha sido ajena al sectarismo tan propio de la izquierda.

¿Y por qué hablamos de Ramón Tamames? Porque ya te hemos contado que es el candidato elegido por Santiago Abascal para la moción de censura que quiere presentar VOX. Tiene claro que hay que elevar la voz contra Sánchez como él en su día lo hizo contra Franco, pero todavía no ha decidido lo que va a hacer. Se lo está pensando y me consta, que amigos suyos, muy cercanos, le han recomendado ese paso.

De momento, sin tener claro si en la próxima reunión con Santiago Abascal le va a dar el sí, ya ha comentado que tiene claro por dónde debería ir el discurso de candidato en una hipotética moción de censura. Defensa de la constitución y de la democracia.

Aquí hay que recordar lo evidente. Estamos a menos de un año para las elecciones generales. Para las autonómicas faltan menos de cuatro meses. Y las cuentas a Vox no le salen. De ninguna de las maneras y ellos están dispuestos a correr el riesgo de que Sánchez salga fortalecido y con la intención de que el PP se retrate. Habrá que ver si Tamames, a estas alturas de su vida, rozando los 90 años, está dispuesto a poner en juego su prestigio labrado durante décadas.