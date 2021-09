Antonio Herraiz: "Cuando vienen mal dadas para el Gobierno, ven buen recurso que se hable del Rey Emérito"

Audio

Muy buenos días. Bienvenidos a los que os incorporáis a esta hora a 'La Mañana del Fin de Semana'. Primer sábado del mes de septiembre que es un día de estreno. No de este programa veterano de la cadena COPE pero sí para una parte importante del equipo que os va a acompañar durante todos los fines de semana de 6 a ocho y media de la mañana. No es un día para grandes frases y mensajes y sí para mantener el compromiso con los oyentes de no fallar, sobre todo, a la honradez y a la honestidad. Y por eso, a los que lleváis muchos años, gracias, y a los que os incorporáis por primera vez, pues la garantía de que vamos a echar un rato entretenido antes de que la chifla, la trompetilla de César Lumbreras convoque a todos los agricultores, ganaderos y a las gentes que quieren saber más de las cosas del campo en AGROPOPULAR.

Hoy vuelve a ser noticia el Rey Juan Carlos.Siempre es un buen recurso, o en la mejor excusa cuando vienen mal dadas para el Gobierno. Que se hable del emérito.Cuando el precio de la luz sigue disparado, cuando el recibo no para de crecer y convierte a la mayoría en más pobres y cuando la única solución que aporta el Gobierno es crear una comisión para analizar la subida durante seis meses. Hasta entonces, todos calvos. O todos arruinados.

En este contexto, la Fiscalía que dirige Dolores Delgado, ya veremos por cuánto tiempo, ha vuelto a poner en el foco al emérito. Delgado ya saben que fue ministra de Justicia con Sánchez, después fue en las listas del PSOE y sin transición alguna tomó las riendas del ministerio público.

El caso es que la Fiscalía tiene abiertas tres diligencias de investigación al rey Juan Carlos. Esto no es nuevo, pero cuando conviene pues filtra alguna píldora que añadir al serial. Lo último, hace referencia a una comisión rogatoria enviada a Suiza para recabar más información y documentación. Dicen que no es ningún dictamen, pero se han apresurado a filtrar posibles indicios de criminalidad que a estas alturas del guion es tener poco respeto por la presunción de inocencia. Pero la fiscalía depende de quién depende y los ministros del Gobierno como el otrora juez Marlaska se apartan como si no fuera con ellos.

Una obviedad que a veces no es tan obvia. Por cierto, en política hay pocas casualidades. Y el mismo día en el que el rey Juan Carlos volvía a ser noticia, en el día en el que la Fiscalía advertía de la posible comisión de 4 delitos, la propia fiscal general del Estado, ya veremos hasta cuándo, se iba a Zarzuela y después al Palacio de la Moncloa. Dolores Delgado entregó al rey la memoria anual de la Fiscalía.

A todo esto, ¿qué dice la defensa del Rey Juan Carlos? Responde que la fiscalía está acusando sin pruebas y que se está vulnerando la presunción de inocencia. No es habitual un comunicado tan rotundo tras dos años de investigación y acusa a la fiscalía de filtrar valoraciones y consideraciones que le perjudican gravemente. Y todo sin abrirse ningún proceso judicial.

A alguien le ha interesado que esto trascienda en un momento en el que el precio de la electricidad sigue desorbitado. Estamos ante el sábado más caro de la historia. Si lo comparamos con el viernes o con el jueves, que es cuando se alcanzó el precio más alto de la historia, da un pequeño respiro. Esto es habitual los fines de semana, porque baja el consumo. Aun así, el megavatio hora cuesta hoy 100 euros más que el primer sábado de septiembre de hace un año. En concreto, el precio medio se ha fijado en 134 euros con un pico de 152 euros el megawatio hora.

Estamos a la espera de la actualización del mes de agosto, pero en julio, en España alcanzó una subida interanual del 20,7%. ¿Esto es mucho o es poco? Es más que en Alemania, donde creció un 11, más que en Francia donde subió un 12,5, y más incluso que en Italia, donde creció un 18,7%.

¿Y el Gobierno qué dice? Pues en la mayor crisis energética de los últimos años o bien se esconde, o trata de lanzar propuestas de dudosa eficacia ocultando siempre que casi seis de cada diez euros que pagamos en el recibo de la luz son impuestos y otros tributos que acaban directamente en Hacienda. Hoy la ministra de transición ecológica va a coincidir con la comisaria europea del ramo en Italia. Desde Europa dicen que vigilan de cerca lo que está ocurriendo en España y se ofrecen a colaborar siempre teniendo en cuenta las reglas comunitarias.

En el centro del debate sigue la propuesta de Podemos de crear una empresa pública de electricidad. No concretan mucho, sobre todo porque en Barcelona o en Cádiz no está siendo ninguna bicoca.

De hecho, este mes se han visto obligados a subir el recibo y los clientes acogidas a esa modalidad están pagando más. Por eso esa no parece la solución y solo una forma de Podemos para distanciarse de su socio en Moncloa, después de que todo su discurso en esto de la luz y en otras tantas cosas, haya quedado hecho añicos. Dice la vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra de trabajo, que lo prioritario es salvar la coalición de Gobierno.

Lo vamos a cuidar porque les va la vida en ello. Aunque la subida del precio de la luz, del gas o de los carburantes haga más pobres a la mayoría de españoles. Lo tienen que cuidar porque tienen que salvar muchos puestos, unos sin sentido, otros inoperantes, dentro de un Gobierno mastodóntico.

Por cierto. ¿Alguien en el Ejecutivo de coalición ha pensado reabrir el debate nuclear? Ahí está el caso de Francia. Pagan la electricidad más barata porque generan mucho más que en España. Aquí solo hay operativos 7 reactores. En el país vecino 58, que generan el 71% de la energía. En España esa cifra solo llega al 20%. Pero ningún gobierno, ni de PSOE, ni de PP se ha atrevido a abordar esta cuestión, fundamentalmente, porque tiene mala fama.

En este momento, una vez que el personal va volviendo de vacaciones hay que despistar como sea. Cuando estás de vacaciones como que te importa menos si sube el recibo de la luz o tienes que pagar más por llenar el depósito de tu coche. El problema surge cuando se vuelve a la rutina, un paso que siempre cuesta y se hace a regañadientes. Ahí tienes a la gente mucho menos alegre que cuando está de vacaciones y seguro que le cabrea más pagar todo más caro. Por eso hay que bordear lo que no gusta.

Uno de los clásicos de los últimos meses ha sido la vacuna, retransmitida al segundo en cada paso que se daba. Cierto es que se ha cumplido una previsión, que es la de llegar al 70% con la pauta completa, aunque el mérito no sea del Gobierno, que se ha limitado a presumir y contarlo, después de esconderse cuando había problemas como el temor inicial que surgió con la aparición de unos pocos trombos. Con la buena evolución actual de la pandemia no es cuestión de presumir mucho porque se puede dar la vuelta en cualquier momento.

Y hoy tenemos también una de espías. Pero de espías cutres. No es la primera vez que se habla de la conexión entre Rusia y el independentismo catalán. No es que a Putin le interés lo más mínimo el separatismo de una región de España. Lo único que le gusta es el barro, la inestabilidad de Europa, y por ahí quiso morder Puigdemonnt. Han salido a la luz unos informes que apuntan a que el expresidente catalán buscó ayuda en Rusia para dar pasos a favor de la independencia.

En la primavera de 2019 envió incluso a un asesor de su máxima confianza a Moscú para conseguir el apoyo de Putin. En concreto un tal Josep LluisAlay, que según The New York Times se reunión con exagentes de inteligencia y con el nieto de un espía de la KGB. Habría que ver como fue el encuentro. Mira, le decís a Vladimir que a ver si nos ayuda un poco, que ni en el conjunto de la Unión Europea ni en EEUU nos hacen ni caso de lo nuestro. El entorno de Puigdemont dice que es un invento de Madrid pero viniendo de quien viene tiene toda la pinta de ser cierto, sobre todo por los detalles que se van conociendo.

De lo que vamos a disfrutar hoy es de la mejora del tiempo.¿Con el buen tiempo se ha acabado los problemas que han dejado las inundaciones?Pues, mira, no. Que se lo digan a los vecinos de Alcanar, en Tarragona, a los de Águilas, en Murcia o a los de Cobisa, en Toledo.

Hoy van a seguir trabajando en algunos casos para nada porque, directamente, han perdido todo. Una clínica veterinaria arrasada, una carnicería, todo tipo de negocios y casas particulares donde el nivel del agua superó el metro y el metro y medio en muchos casos. Aquí hay, al menos, dos preguntas fundamentales. La primera es si un fenómeno puntual, localizado, con destrozos tan cuantiosos se puede volver a repetir. Y la respuesta es que sí. Primero porque cada vez son más habituales fenómenos de intensas lluvias tras periodos de mucha sequía debido al cambio climático. Segundo, porque los cauces de los ríos, arroyos y ramblas no siempre están limpios. Si esos aguaceros son puntuales o muy de vez en cuando los encargados de limpiarlos se relajan. Y tercero, porque hay construcciones de viviendas, locales y naves en sitios donde jamás se debió de haber construido. En los propios cauces o muy próximos a ellos. Eso es una realidad y ahí tenemos las consecuencias. Es la advertencia que lanzan muchos ingenieros de caminos como Santiago Gutiérrez, que hace solo dos años recordó lo que podía pasar y finalmente ha pasado en Cobisa, en la provincia de Toledo.

Y la segunda pregunta es quién paga todo esto. Primero toca evaluar los daños. Esto no es ni fácil ni inmediato. Segundo revisar lo que está asegurado y lo que no.

Es importante tener evidencias de los daños, en viviendas, en locales, en los cultivos… Esperar si hay declaración de zona catastrófica, para que lleguen ayudas públicas. De momento hoy, en las zonas más afectadas, tocará seguir limpiando.