Correas: “Con la vacunación Sánchez se ha puesto tantas medallas que parece un general ruso”

Audio

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística en España hay más de 8.200.000 menores de edad. De todos ellos, los que están en el tramo comprendido entre los 12 y los 18 años son aproximadamente 3 millones de adolescentes que ya disponen de una vacuna autorizada para su uso, la de Pfizer. Pueden venir otras en breve.

Ha sido de nuevo el presidente del Gobierno quien ha sacado lustre a una nueva medalla con la campaña de vacunación. De tantas medallas que se ha puesto, Pedro Sánchez tiene ya el pecho como un general ruso. Ahora acaba de anunciar la vacunación de los adolescentes

El plan es empezar con este grupo de edad 2 semanas antes de que arranque el curso escolar en la Educación Secundaria obligatoria en Bachillerato. Las comunidades autónomas tienen previsto ir iniciado el curso que viene entre el 7 y el 15 de septiembre así que la vacunación debería de comenzar en las últimas semanas del mes de agosto, según la propuesta que ha lanzado el Presidente del Gobierno. Ahí queda el aviso para padres previsores, por si acaso.

España ha sido uno de los países que mejor ha soportado el curso académico en pandemia. El 99,8 por ciento de los centros escolares han conseguido mantenerse abiertos a pesar de que casi todos han tenido episodios de cuarentenas en las aulas.





Vacunación escolar



Otro de los temas por aclarar es cómo se produciría la vacunación, si en los propios centros escolares o no dado que se propone antes del inicio del curso y no menos importante, tratándose de menores si se va a requerir o no algún tipo de autorización por parte de los padres.

En los países de nuestro entorno, dentro de la Unión, hay que descartar el caso de Francia que inició la inmunización de adolescentes el pasado 15 de junio y se hace con el consentimiento previo de los padres o tutores. Incluso antes que Francia, Rumanía había comenzado la vacunación entre los 12 y los 18 años. Italia también ha comenzado con el proceso en algunas regiones.

Hablando de la vacunación, es probable que a lo largo del fin de semana, como muy tarde este lunes, podamos alcanzar el 30% de la población española inmunizada. Los expertos aconsejan alcanzar el 50% de inmunización antes de relajar las medidas con las mascarillas.

No tardaremos en alcanzar ese 50% pero, la realidad, es que el próximo sábado es la fecha que ya ha anunciado el presidente Sánchez para desprenderse de la mascarilla al aire libre y siempre que se pueda mantener una distancia mínima de seguridad de metro y medio. En espacios cerrados y en el transporte público, el uso de la mascarilla seguir siendo obligatorio.





Mascarillas e indultos



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La medida que permite quitarse la mascarilla al aire libre podría aprobarse en un consejo extraordinario de ministros el jueves 24. Antes, este mismo martes, el Gobierno podría dar luz verde a los indultos a los políticos independentistas condenados por el intento de golpe en Cataluña.

No por esperada va a deja de ser una noticia que va a provocar un importante revuelo social y puede erosionar bastante la intención de voto del PSOE. Máxime cuando los potenciales indultados están lejos de un arrepentimiento. Algo que ha recordado el Supremo para oponerse a esta medida de gracia.

La factoría de Moncloa lleva ya meses preparando el relato de los indultos y la escenografía pasa también por el calendario. Anunciar los indultos y, prácticamente a la vez, la retirada de la mascarilla en la calle puede no ser casual. Para muchos no lo es.

Los indultos podrían aprobarse este próximo martes y como mucho el día 29 porque el 30 de junio, miércoles, Pedro Sánchez ya ha anunciado que acudirá al Congreso a explicar la medida de gracia.

Por cierto, Sánchez estará mañana, de nuevo, en Barcelona en una conferencia en el Liceo que lleva por título Reencuentro... Paradójicamente no se va a reencontrar ni con el presidente catalán ni con nadie del Gobierno de la Generalitat porque, salvo sorpresa de última hora, no acudirán a ese acto. Ya tenían la agenda completa.