Ángel Correas: "El día que Sánchez y Feijoo logren un acuerdo... SÍ que será una lotería"

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE.....en este día en el que se ha obrado casi el milagro y no hablo del gordo del sorteo de la Navidad... El milagro ha sido que Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijoo se hayan reunido... o la menos se hayan visto las caras en persona...

Algo que debería ser de lo más normal, y que en otros países de hecho lo es....aquí cuesta un MUNDO: que los líderes de los dos principales partidos...(ya no te digo que lleguen a acuerdos)....si no que se sienten simplemente a hablar, a negociar, a debatir sobre los asuntos que nos afectan a todos.

La reunión ha sido en el Congreso de los Diputados y mira por donde, todavía no ha llegado Papá Noel pero a Feijóo le ha caído un regalo antes de empezar... Sánchez le ha entregado regalado un libro....y NO, no ha sido el suyo... “Tierra Firme”... que hombre, hubiera sido un poquito de “recochineo” decirle....”toma Alberto, aquí tienes mi último libro para que sepas cómo es la Moncloa”.

Sánchez le ha regalado un ejemplar de “Volver a dónde”....un diario personal e íntimo de la pandemia escrito por Antonio Muñoz Molina durante el confinamiento... Siendo Sánchez, le podía haber regalado “el negociador” una novela de intriga de Ferderick Forsyth o “el Fugitivo”, una de terror de Stephen King... O los dos, “el Negociador con el Fugitivo”... Anda... mira¡¡¡ nos ha quedado un título muy de actualidad con el tema de la negociación de la Amnistía con el fugado Puigdemont... “El negociador con el fugitivo” muy bonito...

El de esta mañana, con los niños de San Ildefonso de fondo, ha sido el primer encuentro entre ambos desde que Sánchez fue investido presidente del Gobierno el pasado 16 de noviembre ...y en función de las declaraciones que han hecho estos días previos, había muy pocas expectativas de que alcanzaran algún tipo de acuerdo.

Una hora y 40 minutos ha durado... y algo si que han ha salido... Han acordado que necesitan ayuda para acordar... en concreto, ambos han acordado que la Comisión Europea haga de mediador en las negociaciones para renovar el CGPJ... porque no hay manera de que se pongan de acuerdo

Y así ha sido...

En fin, que tal y como se esperaba...se han visto, se han hecho la foto, han hablado....pero NO han pactado nada.... Desde luego el día que Sánchez y Feijoo logren un acuerdo....SÍ que será una lotería.