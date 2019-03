Correas: "El DAESH desapare de los mapas militares, pero pervive como marca y eso es muy peligroso"

Tiempo de lectura: 3



Durante los últimos cinco años se han escrito ríos de tinta sobre el (mal llamado) Estado Islámico. Un grupo terrorista convertido en un “ejército” que llegó a controlar 88.000 kilómetros cuadrados en Siria e Iraq.

Un grupo que ha convertido el terror más absoluto en una poderosa maquinaria de propaganda. Todos recordamos la cuidada escenografía que han utilizado para convertir crueles ejecuciones en shows en Internet.

La muerte de rehenes enfundados en trajes naranjas de las más diversas formas posibles; decapitados, quemados vivos, ejecutados a orillas del mar. Todo rodado en alta definición, con planos de cine y con sonido profesional. Es un legado de terror y sólo es lo que vimos en occidente. Sobre el terreno, en Siria o Irak puede ser inimaginable el reguero que han podido dejar a base de sangre y fuego. Ciudades enteras bajo el dominio del terror. Exterminio de minorías, ejecuciones públicas, destrucción de patrimonio histórico y financiación y aliento a operaciones terroristas en todo el mundo. Ahí quedan para siempre, las imágenes de asalto a París y la sala Bataclán o por ejemplo los atentados de la Rambla de Barcelona.

Esta es la clave, el titular de la derrota del Daesh tiene una letra pequeña que no se puede pasar por alto. Ya no existe como un ejército que controla territorios, pero sigue existiendo como organización terrorista. Ha mutado a la clandestinidad y pervive la ideología, algo muy peligroso que no se podrá erradicar a base de bombas.

No sabemos cuántos combatientes han sobrevivido, cuántos de ellos seguirán en la senda terrorista, cuanto se quedarán en Siria o Irak y cuanto regresarán a los países de los que salieron para unirse a esta yihad. Los retornados.

El estado Islámico ha desaparecido de los mapas militares, pero pervive como marca y eso sigue siendo muy peligroso para todos.

Otro de las imágenes del día nos lleva al Reino Unido. Centenares de miles de personas se echaron a la calle para intentar formar al gobierno británico a un paso atrás en el Brexit. Quieren un segundo referéndum ante el caos que se está viviendo.

A pesar de la histórica demostración en calle, muy difícil lo tienen para lograr un segundo referéndum, pero la esperanza es lo último que se pierde. El próximo viernes, 29 de marzo es la fecha marcada desde hace dos años para la salida efectiva del Reino Unido, pero nada está saliendo como estaba en el guion. Nada está saliendo como está marcado en el calendario y nadie sabe cómo va a salir lo que queda.

Todo esto del Brexit nació con un referéndum esperpéntico que David Cameron creyó ganado desde el principio para reforzar su figura política. Sin embargo, fue al revés porque la campaña se la llevaron los populistas a su terreno y supieron ganarse a la gente fuera de las grandes ciudades británicas a base de apelar al miedo y al orgullo del Reino Unido independiente de cualquier poder europeo.

Con la derrota, Cameron se quitó de en medio, y de los populista que alentaron el Brexit no se ha vuelto a saber prácticamente nada, pero dejaron el problema encima de la mesa y no solo para los británicos sino para el resto de Europa, Incluida España. El que piense que esto no traerá consecuencias, se equivoca.

Y luego, en España, nosotros tenemos nuestro propio lío patrio a las puertas de unas elecciones para las que quedan apenas un mes. Ya estamos todos, ha reaparecido el que quedaba, Pablo Iglesias ha vuelto a la escena política en un momento con Podemos en pleno descenso en las encuestas. Iglesias vuelve consciente del desgaste y aparente autocrítica y vuelve con un mensaje radical. Con críticas a la banca, los partidos clásicos e incluso los grandes medios de Comunicación, claro que a continuación se fue a dar una entrevista a uno de esos medios a los que acababa de criticar.

Difícil lo tiene iglesias porque una vez que le dio las llaves de la Moncloa a Pedro Sánchez éste se ha encargado de solapar a Podemos.

A 35 días de las elecciones, este domingo deja algún sondeo en Intenciones de Voto en El País y un avance en el diario ABC. la conclusión es que El PSOE gobernaría, que PP, Ciudadanos y VOX no llegarían al poder y que Podemos se queda de muleta del Partido Socialista. Esto por ahora.