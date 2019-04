Ángel Correas :"Los indecisos son la clave que va a inclinar la balanza"

Tiempo de lectura: 3



Dentro de una semana será 28 de abril, la fecha de las elecciones generales. Entramos en el sprint final de la campaña electoral y hoy dos periódicos, el Mundo y El País llevan sendas encuestas a portada.

Los resultados de estos sondeos no son exactamente iguales, pero se parecen bastante y permiten sacar alguna conclusión general de la fotografía a una semana vista de acudir a las urnas:

Podemos decir que, a día de hoy, ninguno de los dos bloques conseguiría una mayoría clara, aunque pueden estar cerca. En ambas encuestas el PSOE ganaría holgadamente las elecciones, pero el bloque de izquierda no llegaría a los 175 escaños de la mayoría absoluta y ahora mismo necesitaría el apoyo de independentistas o nacionalistas.

El bloque de la derecha tampoco conseguiría alcanzar esa mayoría. El PP seguiría como segunda fuerza política, pero rebaja su posición a 75 escaños según El País y entre 74 y 86 diputados según El Mundo. En 2016, el PP tuvo 137 diputados.

En este bloque de la derecha sale ganando ciudadanos que aumentaría su presencia hasta rondar los 50 diputados y VOX que entraría en el congreso con una amplia horquilla, entre 20 y 32 diputados.

En la izquierda, el que paga el plato es Podemos que pierde la mitad de apoyos. Y en el independentismo catalán, el batacazo se lo lleva Junts per Cat de Puigdemont en favor de Esquerra.

Hay una clave importante que puede decantar la balanza: el número de indecisos sigue siendo alto. 1 de cada 4 españoles, todavía no ha decidido el voto.

Estos datos explican los mensajes de campaña de las últimas horas. El empeño del Presidente del Gobierno en apelar a la participación para llegar a la mayoría sin depender del voto nacionalista y a costa de Podemos o que Casado apele al voto que se fue del PP para evitar la fragmentación de la derecha.

Son mensajes que, probablemente, veremos mañana repetidos en el primero de los debates convocados, en TVE. Debate programado en 100 minutos y con 4 temas; Política económica, política social, política territorial y pactos postelectorales. ¡Ay los pactos!

Los pactos es una cuestión que hace unos años ni se planteaba, pero ahora se ha tornado en una pregunta clave que incluso puede hacer inclinar la balanza de indecisos. Tal y como están las cosas, pactar va a tener que pactar todos, pero no todos con todos.

El PP se podría ver abocado a un pacto a la andaluza, con ciudadanos y VOX y esta es la imagen de la que continuamente trata de sacar rédito político Pedro Sánchez.

Sin embargo, el Presidente del Gobierno no lo tiene mucho mejor. Es cierto que la caída de Podemos está siendo inversamente proporcional al ascenso del PSOE, pero no resulta suficiente. Ese bloque de Izquierda no llegaría a la mayoría y si eso pasa, ahí están ya los independentistas catalanes, los nacionalistas vascos y los batasunos. Y Ninguna de las 3 opciones es buena para el resto de españoles.

Oriol Junqueras, desde la cárcel, ya se deja querer y el PSOE nunca ha cerrado la puerta a estos pactos. La pregunta no es sólo, con quién puede pactar, si no también, a qué precio. Porque desde luego el apoyo independentista o batasuno no será buscando la estabilidad de España. Es más, si pueden harán todo los posible para que sea al revés y de hecho ahí tenemos el juicio del procés.

Podemos no está ahora mismo para grandes exigencias en los pactos, pero Ciudadanos es otra cuestión. Rivera anunció que no van a Pactar con Sánchez, pero, salvo Ciudadanos, nadie pone la mano en el fuego porque en política más de uno ha acabado con quemaduras de tercer grado.