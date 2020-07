Temporeros: ¿son un foco de riesgo del coronavirus?

En los últimos días, a raíz de los brotes de coronavirus en Aragón y en Lleida, en la comarca del Segrià, se ha puesto el foco en un colectivo, el de los temporeros. Hablamos de trabajadores, inmigrantes en su mayor parte, que están o llegan a España para recoger la fruta o la verdura de los campos. El ministerio de Sanidad ha reconocido que la precariedad laboral y de vida que sufren favorece la transmisión del Covid-19 y augura nuevos casos porque la campaña no puede parar.

En La Mañana del Fin de Semana hemos analizado esta situación con Jaume Pedrós, responsable del área de temporeros de la Unió de Pagesos. Ha reconocido que lo que ha ocurrido en la comarca del Segrià, donde siguen confinadas más de 200.000 personas, se veía venir. “Este año ha habido un efecto llamada, como si aquí se diera trabajo a todo el mundo y no es así. Al final han llegado muchos inmigrantes irregulares, del top manta pensando que les iba a regularizar su situación. No era verdad. Si no tienen papeles, no les puedes dar trabajo. Sin contrato, no les puedes dar un alojamiento. Es un pez que se muerde la cola. Una situación difícil de gestionar”, ha reconocido este representante de la organización de empresarios agrarios. Pedrós dice que ya avisaron a las administraciones de que tenían que estar muy atentos a la movilidad de los temporeros pero cree que ha habido descontrol. “Nosotros no tenemos la culpa de que aquí hayan llegado 300 personas sin los papeles en regla en tren o en autobús, en pleno confinamiento ¿Cómo no se ha controlado esto? Si nosotros no hemos podido ir a la playa, ¿cómo otros pueden ir de una punta a otra de España?, ¿cómo han podido llegar hasta aquí sin que nadie les controle?”, se ha preguntado. Le sabe mal que estas personas están durmiendo en la calle pero recalca que no son trabajadores con contrato.