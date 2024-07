Esta es la radiografía actual de la afluencia a las salas de cine en España: "Horas bajas"

Esta semana se ha producido un nuevo récord en el mundo del cine.

‘Inside Out 2’ o, ‘Del Revés 2’, como se llama en España, se ha convertido en la película animada más taquillera en la historia de las pantallas. Las emociones que conviven dentro de Riley, la protagonista, empiezan a experimentar los cambios de la pubertad, y eso ha despertado las ganas de volver al cine de millones y millones de personas. En poco más de un mes, la última película de Pixar ha alcanzado los 1.500 millones de euros de recaudación en todo el mundo. Y eso contando con que aún no se ha estrenado en todos los mercados. A Japón, por ejemplo, llega el uno de agosto asique lo más normal es que las cifras de audiencia no dejen de crecer.

Es un dato que también se refleja en España. Del Revés 2 es la cinta de animación más taquillera en la historia de nuestro país. A estas alturas, la recaudación estaría cerca de los 37 millones de euros y son casi 6 millones de personas las que han ido a las salas de cine para verla.