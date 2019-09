Actualidad religiosa de la semana: la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal

El director editorial de COPE, José Luis Restán, ha comentado en 'La Mañana de Fin de Semana', con Ángel Correas, la actualidad religiosa de la semana, que en los últimos siete días ha pasado por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.

Se habló de todo, sobre varios temas, por ejemplo de los que se trataron en esa rueda de prensa que dio Monseñor Luis Argüello, secretario portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Se habló de todo y se habló de uno de los temas que está en la actualidad ahora mismo: la exhumación de Franco que autorizado el Supremo.

La respuesta fue clara y la mantenida hasta el momento, es decir, respetar la decisión de las autoridades españolas y por tanto no oponerse a la exhumación del general Franco. Argüello explicó que la Iglesia siempre ha dicho lo mismo, pero que esta cuestión debería ser objeto de un acuerdo entre las autoridades españolas y la familia.Y eso, por desgracia, no ha sido posible. Una vez que no ha sido posible, lo siguiente que ha dicho siempre la Iglesia (lo ha dicho la Santa Sede y lo ha dicho la Conferencia Episcopal) es que la Iglesia se atendría a lo que digan las autoridades del Estado español, en este caso, el Tribunal Supremo. Por tanto, como decíamos, la Iglesia no se opone la exhumación porque es una información que decreta quien tiene la autoridad para hacerlo.

Aparte de eso, ante las reiteradas preguntas de nuestros colegas, que parece que querían hurgar y sacar algo más, si dejó claro Argüello que aparte de esto hay una cuestión que preocupa y es el uso partidista, revanchista, para abrir viejas heridas que nuestra transición y la reconciliación que la hizo posible pues habían conseguido curar y habían conseguido suturar, se está produciendo.