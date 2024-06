Rajoy confiesa a Expósito cómo le trata la gente por la calle y la decisión que ha tomado sobre si volvería

El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha sincerado este miércoles con el director de La Linterna, Ángel Expósito, con el que ha repasado los diez años de reinado de Felipe VI, la preparación para la abdicación de Juan Carlos I y sus planes inmediatos de futuro. Además, el que fuera líder del Ejecutivo desde 2011 hasta 2018 habla en COPE de cómo le trata la gente por la calle y si se ha planteado o decidido si volvería a la primera línea política.

“La gente normalmente es cariñosa y los que están a favor te lo dicen y los que están en contra no te dicen nada impertinente”, confiesa el expresidente en La Linterna. “Tengo que decir que, desde que he salido del Gobierno, la gente me ha tratado con respeto y educación”, asegura.

Pero, ¿volvería a optar a la primera línea de política? “Yo no voy a volver a la política, yo dediqué la inmensa mayoría de mi vida activa a la política, tengo aciertos y errores, pero ahora me dedico a mi trabajo y a mi familia, y aspiro a ser feliz”, zanja Rajoy entre bromas.





Cuándo comunicó Juan Carlos I a Rajoy que abdicaba

Sobre estos años y lo que han significado ha hablado el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el director de La Linterna, Ángel Expósito, en el día en el que se cumplen diez años del inicio del reinado de Felipe VI. Precisamente el ex presidente formó parte de la preparación para la abdicación de Juan Carlos I, de lo que ha comentado en COPE que no fue “una gran sorpresa para él”. “Ya me había hablado de esto a finales de 2012. En 2013 hubo tranquilidad hasta marzo de 2014, cuando me dijo que le había dado muchas vueltas y que era conveniente abdicar. Yo ya estaba con conocimiento de la situación y pudimos prepararlo y salió bien”.

Una preparación para la que se pusieron de acuerdo el Gobierno y la oposición, representada entonces por Alfredo Pérez-Rubalcaba. “El PSOE que yo conocía entonces y al que yo me enfrentaba políticamente no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en este momento”, subraya Rajoy en La Linterna. “Un gobierno Frankenstein no lo ni proclive y facilitador de una sucesión en la corona y en la Jefatura del Estado. En aquel entonces el PSOE estuvo a la altura de las circunstancias y ahora no lo está”.





La sucesión en el trono



Sobre el futuro de la corona, el ex presidente del Gobierno asegura que el rey “juró la Constitución y hacer guardar las leyes” hace diez años, “y es lo que ha hecho”. “Ha representado a España muy dignamente en el exterior y es garante de la unidad de la nación. Yo realmente me siento orgulloso”.

En lo que respecta a Leonor, para Rajoy es “la garantía de futuro y el acto de juramento en su mayoría de edad es la garantía de que España seguirá siendo un país estable y que las instituciones democráticas funcionen”. “Habrá momentos mejores y momentos peores, los ciudadanos pueden cambiar gobiernos pero lo importante es que en la Jefatura del Estado haya alguien que esté por encima de los partidos y que todos podamos decir que es patrimonio de todos los españoles”, concluye.