Sucesos en La Linterna: Continúa la investigación de los dos crímenes contra menores en Oviedo y Lardero

Hace solo un par de horas ha sido enterrada en Oviedo la niña Erika Yunga, de 14 años, a la que un vecino del edificio asesinó el martes tras asestarle varias puñaladas en el rellano del primer piso cuando la menor subía a su casa al volver del colegio. El asesino Igor P., un moldavo de 32 años, está en la UCI porque se autolesionó con el mismo cuchillo.

En las últimas horas las redes sociales se han llenado de mensajes contando episodios de otras chicas en los que aseguran que igual que supuestamente acosó a Erika lo había hecho antes. Un acoso con claros tintes sexuales. Sin embargo, carece de antecedentes penales, aunque había sido detenido, y el entorno en el que vivía no sabía nada. La historia se repite. Cruz Morcillo, buenas tardes.

- Cruz, qué sabemos de estas denuncias

Fue detenido en 2020 después de que un grupo de chicas lo denunciara porque las estaba molestando en un parque (les decía que se fuesen con él que lo iban a apasar muy bien). La policía le identificó, lo detuvo y lo puso en libertad a la espera de que lo citara el juez. Los delitos de ese atestado son amenazas y acoso. No antecedentes por agresión sexual.

Algunas fueron a denunciar y lo detuvieron, otras no interpusieron denuncia porque no tenían descripción exacta. Un proceso judicial hubo pero lo absolvieron o eso dicen ellas porque no llegó a tocar a ninguna. Todas describen un patrón muy similar. Una ha contado que intentó ponerle una bolsa en la cabeza. Y que lo denunció en 2019. Esa chica asegura que hubo un juicio y que otras mujeres también lo habían denunciado pero se consideró que no había llegado a actuar y le absolvieron. Hay secreto de sumario y no se ha explicado nada. O tal vez alguien quiere protegerse.

- ¿Se sabe cuál fue el móvil? ¿Por qué la mató?

Hablar del escenario que encontraron, la defensa de la niña, cómo encontró esa escena la policía. Puede tratarse de un perturbado.

- ¿Y del individuo qué es lo que ha trascendido?

La familia vive aquí, moldavo, una hermana no se sabe en qué trabajaba, menos de tres semanas en el edificio. La familia de la niña dos décadas en España, muy religiosos, trabajadores, con tres hijos. La niña sin problemas, una cría… En su Instagram una foto en misa…

- ¿Qué queda por investigar?

Es un asesinato y está abocado a la PPR por tener la víctima menos de 16 años, a no ser que los informes forenses determinen que sufre algún tipo de enfermedad mental y se acredite. Decíamos que este caso recuerda mucho a otros. El de la niña Laia, asesinada en Vilanova i la Geltrú por su vecino, casi idéntico, y también uno mucho más reciente el estrangulamiento de Álex de nueve años el 28 de octubre en Lardero. Esta semana tenía que declarar el autor.