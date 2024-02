Villa Teresita, el hogar que acoge a mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución

Es mucho más que una casa, es un hogar, un hogar de esperanza. Se llama Villa TeresitaEste lugar tan especial acoge a mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución, Noelia Martín es una de sus trabajadoras sociales y explicaba en'La Linterna'que "te das cuenta de lo triste que ha sido su vida, de lo difícil que ha sido y de la fe que siguen teniendo a pesar de todo lo que han vivido. Siempre dicen: Dios me quería mucho a mí porque yo no viví en esa patera, o yo no viví en el club cuando aquel tipo le pegó una paliza a su compañera, siempre hacen referencia a la fe que tienen".

Villa Teresita primera casa para prostitutas

Villa Teresita es un Instituto de vida religiosa que acompaña a las mujeres en situaciones vulnerables, lleva ayudando a estas mujeres desde 1942. Su fundadora es Isabel Garbayo Ayala, una mujer de Pamplona muy adelantada a su época. Impulsada por su fe, se enfrentó a su familia, a la sociedad y a la propia iglesia, cuando el 18 de marzo de 1942 creó Villa Teresita, el chalet alquilado por 250 pesetas, había nacido la primera casa-hogar para prostitutas.

Isabel se acercó a los pobres y marginados, salió al encuentro de las excluidas anunciándoles el evangelio y apoyándoles en su liberación y de recuperación de la autoestima. El primer año recibió a 41 mujeres. Hoy en día Villa Teresita tiene cuatro centros en España, el primero en Pamplona, la obra les ha llevado a fundar casa en Madrid, Valencia y Sevilla.

La labor de las religiosas de Villa Teresita

Katya Palafox, Doctora en Educación y Psicología y voluntaria de Villa Teresita en Pamplona, decía que "aquí hay una realidad con este tema tan terrible de la trata, que son víctimas, están dentro de los burdeles. Tienen un tipo de vida útil hasta cierta edad y luego, literalmente, son las que se van a la calle. Las que ya no están siendo víctimas de este tipo delito van un poco por su cuenta. Los que llegan conmigo, me toca la parte de educación".

Kayta se encarga de enseñar castellano a las mujeres que lo necesiten, también ofrece apoyo escolar a sus hijos, les ayuda durante el proceso de adaptación y reintegración. La labor que realizan estas religiosas incluye acoger a estas mujeres rechazadas por la sociedad, atender a sus familias y brindarles el apoyo necesario para que puedan rehacer sus vidas. Hasta hace unos años salían a su encuentro en la misma calle.

Es una realidad que viven muchas personas y uno de los mayores retos de las democracias actuales. Según la ONU, más de 2,5 millones de personas son víctimas de trata, siendo las mujeres el colectivo más vulnerable.El jueves, coincidiendo con el día que la Iglesia recuerda a Santa Josefina Bakhita, una esclava sudanesa que tras ser liberada ingresó como religiosa. Villa Teresita celebra la 'Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la trata de personas', un día para concienciar, educar y animar a combatir todas las formas de esclavitud y explotación. Los encuentros tendrán lugar en la Universidad de Navarra y en la Universidad Pública de Navarra.

Estar alerta y hacernos eco de esta realidad es responsabilidad de todos, los tiempos han cambiado y Villa Teresita se ha ido adaptando, sin dejar de ayudar a las mujeres más vulnerables y prostitutas de cada tiempo. Katya relataba que en sus "experiencias directas trabajando con estas mujeres, no me he topado a una que me diga, que era por gusto y porque tenía otra posibilidad.Hay un nivel de vulnerabilidad tan grande que cuando tienes que dar de comer a tus hijos o cuando están amenazando la vida de tu familia, o cuando has visto que han matado a una de tus compañeras, el miedo te invade. Que seamos tan poco solidarios, que pensamos que esto es una invención, me ha dolido mucho".

Es la historia de Villa Teresita, una casa de acogida para las mujeres víctimas de trata, de prostitución y para todas aquellas familias en estado de vulnerabilidad. El 8 celebran la 'Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la trata de personas', un lugar de encuentro entre jóvenes universitarios y profesionales. Todos combatiendo contra la Trata.