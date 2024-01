La vicealcaldesa de Jerusalén: "El problema no es que no haya un Estado palestino, es que hay un Estado judío"

Más de 100 días. Es el tiempo que ha pasado desde ese 7 de octubre que hizo tambalear a todo un país. Los terroristas de Hamás se infiltraron en Israel y conseguían matar a más de 1.500 personas en territorio israelí. Llegaron incluso a disparar miles de cohetes en el mayor ataque contra Israel en décadas.

Se estima que a día de hoy, todavía quedan más de 130 personas secuestradas por Hamás y otros grupos terroristas palestinos. Desde el grupo islamista Hamás han afirmado que por cada mil cajas de medicamentos que entren en la Franja de Gaza, una será destinada a los rehenes.

La vicealcaldesa de Jerusalén, en La Linterna

Según los expertos, es la guerra más sangrienta desde el nacimiento del Estado de Israel en 1948. También la que ha provocado el mayor éxodo de civiles desde la Nakba palestina de aquel mismo año.

La vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, ha estado en La Linterna para hablar sobre la actualidad que rodea al conflicto de Israel. “Somos una patria entera en shock, trauma y depresión. Estamos en un luto continuo”, describe el sentimiento generalizado entre los israelíes. “Pienso en los rehenes que han matado y los que siguen ahí, además de los soldados que mueren cada día, que son niños y niñas de 19 y 20 años”.





Fleur recuerda como si fuera ayer aquella horrible madrugada del 7 de octubre: “Estaba en casa. Era sábado y era una pascua judía. Estaba sola en casa con mis hijos porque mi marido estaba en el hospital con su padre. Mi hija me levanta a las ocho diciéndome que sonaban sirenas. Sonaron cinco sirenas, una detrás de otra, y pensé que pasaba algo malo”. La vicealcaldesa aclaraba que en Jerusalén no se suelen escuchar sirenas porque es un territorio en el que no caen cohetes por varias razones, entre ellas que el 40% de la población son musulmanes. “Enciendo la tele y veo lo que nunca se me olvidará -estoy traumatizada para el resto de mi vida-, veía a la gente de los kibutz llamando a la tele porque llamaban a la policía y no venía. En directo, escuchábamos a madres con niños diciendo que había terroristas fuera. Mataron y torturaron. Todavía me levanto y pienso que es una pesadilla”, rememora con dolor aquellas horas.

Aunque la vicealcaldesa de Jerusalén no se puede explicar cómo puede llegar a suceder esto, tiene claro que solo puede llevarse a cabo “con mucho odio y con la deshumanización que le enseñan a sus hijos. Tienen un sistema educativo que es veneno, donde enseñan que los judíos no son humanos”. Fleur señala que este sistema educativo "lo paga la ONU, la UNRWA, y España tiene gran parte en esto, los ayuntamientos de España mandan dinero para la UNRWA". La UNRWA es responsable de 183 escuelas en Gaza con cerca de 300.000 alumnos.





Después del ataque de Hamás, Israel tuvo que responder: “La respuesta que hemos tenido ha sido muy contenida”, aclara. “Tardamos dos semanas y media, que nadie diga que esto es una venganza porque no ocurrió inmediatamente”. Fleur puntualiza que todo lo que han hecho es planeado con las intenciones de “desmantelar a los terroristas y traer a los 136 rehenes a casa”, de los cuales no tienen información, salvo los vídeos e imágenes que muestran Hamás.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El conflicto tanto en Gaza como en el frente del Líbano

Las últimas horas han sido muy intensas en Israel. Desde primera hora de la mañana, las fuerzas israelíes han estado realizando redadas de norte a sur de Cisjordania, arrestando a más de 80 palestinos. El intercambio de ataques no cesa en Gaza.

Eso en Gaza. Sin embargo, al norte del país, el escenario no es muy distinto. Durante el día de hoy el Ejército israelí ha atacado posiciones de milicias libanesas y del grupo chií Hizbulá en el sur de Líbano, en una nueva jornada de fuego cruzado.

La vicealcaldesa de Jerusalén ha tratado de explicar en qué punto se encuentra la guerra en Gaza: “Al norte de Gaza, más o menos, está limpio de terrorismo, pero tienen 700 kilómetros de túneles. Todavía estamos luchando en el sur y es más complicado porque los ciudadanos están ahí y hacemos el máximo para protegerlos. Advertimos antes de atacar”. En cuanto al tiempo que le queda a esta guerra para finalizar, Fleur cree que “durará otro mes y medio o dos meses”, pero, puntualiza, “el problema aquí es Irán que está sentado. Irán es el Hitler de hoy y son responsables de todo”.





Los hutíes y el papel de Irán, detrás de todas las milicias terroristas

La apertura del frente en Yemen con los bombardeos de Estados Unidos contra los hutíes y los últimos ataques dirigidos en Pakistán muestran que el conflicto con Hamás se ha extendido por la región.

Y en medio de todo esto, un eje casi central: Irán. El régimen de los ayatolás lleva años proporcionando entrenamiento y armas a Hamás y a la Yihad Islámica en Gaza, a Hizbulá en el Líbano, al régimen sirio de Bachar al Asad y a los hutíes en Yemen.

¿Somos conscientes de lo que es Irán realmente? Fleur tiene claro que no: “Arabia Saudita saben quiénes son y quieren la paz con Israel. La ironía de la vida que el mundo árabe moderado sabe que Irán es una amenaza, pero el mundo occidental todavía no se ha despertado”. Además, destaca, es curioso cómo, por ejemplo, la izquierda en España, se defiende a Ucrania frente a Rusia y a Palestina frente a Israel, cuando Irán es quien arma a Palestina y Rusia: “Todo el mundo está contra Rusia y Rusia está con Hamás y no ven eso raro”.

El apoyo internacional y los países que, como España, han querido desmarcarse

Rusia ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que, por el otro, Estados Unidos siguen con su apoyo a Israel mientras lamentan la situación que se está viviendo en Gaza. La Administración de Biden anunció que a partir del próximo 16 de febrero volverá a considerar a los hutíes como terroristas. Desde nuestro país hace unas horas Sánchez decía esto en Davos sobre el conflicto.

La Unión Europea sigue trabajando en la creación de una misión que patrulle el Mar Rojo. Un proyecto al que España no se ha sumado. El ministro de Exteriores, Albares, explicaba en La Linterna que España “desea la paz y la estabilidad en Oriente Medio por el reconocimiento internacional de un Estado palestino”.





La vicealcaldesa de Jesuralén respondía rotundamente: “Me fascina que esta gente hable como si no lo hubiéramos intentado ya. Israel ofreció cinco veces el reconocimiento de dos estados”. El problema -recuerda-, es el enemigo: “En un mundo de sueños todos queremos dos Estados, pero ellos no quieren la paz, ellos dicen que para avanzar hay que echarlos”. Fleur manda un mensaje directamente a Pedro Sánchez: “¿Quién crees que tenemos enfrente, a Ghandi? El problema del conflicto no es que no hay un Estado palestino, el problema es que hay un Estado judío y no lo aceptan. En el minuto en el que lo acepten tenemos la paz al siguiente día”.