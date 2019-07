El vacile de Expósito en la noche del 26M, entre los momentos más divertidos de La Linterna

La Linterna es el magacín informativo de la tarde noche de COPE, pero el programa que presenta Ángel Expósito de 19h a 23,30h es mucho más que eso. Es entretenimiento, es diversión, es análisis y mucho más. Y entre todo ellos ha habido en esta temporada de éxito momentos para la risa espontánea con la particular ironía de su presentador, colaboradores y todo el equipo de La Linterna, así como los oyentes más pasionales. El mejor ejemplo de ello es la propia sección que protagoniza Jon Uriarte titulada "He visto luz...", en la que se muestra la actualidad informativa desde un punto de vista divertido. Tanto es el caso que tanto Expósito como Uriarte no pudieron contener las risas cuando conmemoraron el cumpleaños del Duque de Edimburgo.

"Lleva 98 años dejándonos grandes perlas. Sin ir más lejos, cuando cumplió 90 años dijo algo como: ''hay cosas que se me están empezando a caer''. A su mujer, la reina Isabel le dijo después de su coronación; ''Querida, ¿dónde has conseguido ese sombrero?. Nos imaginamos la celebración de ese día clavadita a la escena de 'Mejor imposible'", así arrancaba uno de los mejores momentos de La Linterna esta temporada.

Pero también tenermos uno de los grandes momentos de La Linterna en la noche electoral de las europeas, autonómicas y municipales. COPE tenía un gran despliegue de profesionales en cada sede de cada partido. Ricardo Rodríguez estaba en Ferraz, María Dabán se encontraba en Génova, Marta Ruiz en la sede de Ciudadanos, Antonio Herráiz en la de Vox y Álvaro Echevarría en la de Unidas Podemos. ¿Qué pasó? Que en las primeras rondas de conexiones Ángel Expósito se dedicó a vacilarles con el catering de los partidos.

No pdoemos olvidarnos de uno de los mejores momentos de la sección el 'Zas' de Julio César Herrero. Y es que por “fumarse el rigor académico del que hace gala, y por comerse doblada la patraña independentista”, la Sociedad de Debates de la Universidad de Oxford se llevó “¡Zas! ¡En toda la boca! al solor eliminar “jefe de la resistencia catalana” después de invitar a Puigdemont.

Y, por último, rescatamos dos grandes momentos de oyentes cabreados que llaman porque están “hartos”. ¿De qué? De la política y del tratamiento de los medios de la ola de calor. No tiene desperdicio.