Una vecina de un pueblo de Murcia va camino del hospital pero termina dando a luz en un lugar inusual

Puente Tocinos es un municipio muy pequeño de Murcia, de apenas 16.000 habitantes, una pequeña localidad que ha sido noticia porque el pasado domingo vivió una situación excepcional al producirse un parto en un lugar inusual. Una historia que contaba este miércoles en La Linterna el director del programa, Ángel Expósito.

Y es que eran las 7 de la tarde cuando Mari Carmen, murciana de 35 años y embarazada, iba camino al hospital cuando rompió aguas, como cuenta ella misma en los micrófonos de COPE: “Estaba con mi marido en mi casa y empecé con contracciones, a lo que le dije que fuéramos, que eso no aflojaba. Al montarnos en el coche vi que rompí algo y, al quitarme la ropa interior, ya vi que eso empujaba y que salía”, explicaba en La Linterna Mari Carmen.

Mari Carmen, de Puente Tocinos, da a luz en un sitio inusual



Estaba claro que tanto a Mari Carmen como a su marido no les daba tiempo a llegar al hospital. Su hija, Candela, no estaba dispuesta a esperar. No quedaba más remedio que parar el coche y llamar al servicio del 112, pero los tocó hacerlo en el lugar más inesperado. Todo esto ocurría en una estación de servicio cerca de la Avenida Miguel Induráin, una gasolinera donde prácticamente no pasaba tráfico. Mientras los sanitarios mandaban una ambulancia, tuvieron que asistir a Mari Carmen por teléfono.

Bueno, en realidad guiaron su marido, que se convirtió en el héroe de la tarde: “La verdad que salió solo, me preguntaron si se le veía cabeza, le dije que no y, enseguida se le veía la cabeza; enseguida se le salía el hombro y no sabía por donde cogerla, le cogí un poco la cabeza y ya salió entera”, explica Juan Enrique en los micrófonos de COPE.

Juan Enrique, el héroe de Puente Tocinos



Juan Enrique, o como Mari Carmen le llama, “su gordico” fue quien se convirtió en el héroe aquel día en la localidad de Murcia. La futura madre contó que durante los primeros minutos nadie pasaba por la zona, por eso su marido tuvo que ayudarla durante el parto: “Te pones a pensarlo y te pones nervioso, pero en ese momento, con la adrenalina, no te pones tan nervioso. Pero ahora sí. Si no llega a ser por él, a saber que me pasa a mí con ella sola”, cuenta a Expósito.

Cuando la unidad móvil con personal sanitario de urgencias y del 061 llegaron a la gasolinera, los papás ya conocían a Candela. Una vez estabilizadas la madre y a la pequeña se fueron en otra ambulancia asistencial que les trasladó al hospital Virgen de la Arrixaca, a unos 15 minutos del lugar del parto.









Ahora están todas bien aunque, según cuenta Mari Carmen, el padre es el que todavía sigue en shock: “Yo no tenía opciones ninguna, yo tenía que empujar y empujaba. Al que le pilló más en shock fue a mi marido, que nunca se ha criado con un niño pequeño y le tocó a él asistir y sacarla, siendo encima padre primerizo”, explica.

De momento siguen en el hospital, pero la feliz familia espera que les den el alta pronto. Una historia que contarán a la joven Candela, cuando pregunte por su nacimiento, porque poca gente puede decir que ha venido al mundo entre surtidores.