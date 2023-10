Tres datos para entender de forma sencilla qué es una hipoteca inversa y cómo funciona

Tras varios días de bajadas, el euríbor vuelve a repuntar y se sitúa casi en el 4,2%. Esto encarece de nuevo la hipoteca variable a todo aquel que tenga que revisarla estos días, pero esta no es el único tipo de hipoteca que hay ahora mismo en el mercado. La otra clásica es la fija y aparte de ellas, con ese euríbor disparado, han ido aumentando las mixtas, una mezcla de ambas.

Si tienes más de 65 años, tienes la posibilidad de hacer uso de la hipoteca inversa, un préstamo hipotecario en el cual el titular de la propiedad recibe del banco una cantidad a cambio del piso, que normalmente es una renta mensual.De esta forma, la persona no perdería la propiedad de su vivienda, pudiendo utilizarla hasta su fallecimiento.

José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, explica en La Linterna cuándo merece la pena la hipoteca inversa: “En España la hipoteca inversa no ha cuajado nunca, aunque merece la pena porque es una forma en la que puedes utilizar tu riqueza que has ido acumulando a lo largo de tu vida en forma de vivienda”. El experto advierte que en España no se quiere vender la vivienda, sino traspasársela a los hijos.

¿Cómo funciona una hipoteca inversa?

El usuario permanece en su domicilio y, mensualmente, recibe el dinero: “De la misma forma que con una hipoteca te vas haciendo propietario del piso a medida que vas pagando, con la hipoteca inversa es al contrario. A medida que se te paga la cantidad mensual, vas perdiendo propiedad de esa vivienda”.

¿Qué pasa cuando el propietario fallece?

Cuando llega el momento de que los herederos reciban la propiedad, si esa vivienda tenía una hipoteca inversa, no podrá ser heredada a no ser que “pongan de su patrimonio la cantidad correspondiente para recuperar la vivienda o tiene que vender la vivienda para realizar la totalidad de su valor y devolver al banco la parte que se ha pagado en forma de hipoteca inversa”. Esta es la parte, según el experto, que menos gusta a la hora de escoger la opción de la hipoteca inversa.

¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir?

José García Montalvo explica que, al igual que con cualquier hipoteca, el banco necesita asegurarse. Con la hipoteca inversa necesitará comprobar, por ejemplo, que “la vivienda no tenga ninguna carga, ni que esté hipotecada”, ya que ese piso es la garantía que obtiene el banco.