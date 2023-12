Tal: "Mi tía no quiere hablar del día que les secuestró Hamás, sólo que hay que sacar a mi tío de ahí"

Este lunes el gobierno de Israel ha anunciado que van a abrir un paso fronterizo pero sólo para incrementar los controles de la ayuda humanitaria que entre a Gaza. Niegan que esa ayuda entre a Gaza directamente de su país y que todo seguirá entrando por el paso de Rafah en Egipto. Revisarán los camiones que lleven agua, material médico, comida y demás productos básicos y, una vez analñizados, perimitirán su avance para que lo reciban organizaciones internacionales.

El drama humanitario entre civiles es enorme y sigue habiendo secuestrados por Hamás, más de 130 llevan más de 2 meses retenidos. Otros tuvieron la suerte de salir en el canje de rehenes por presos palestinos. Como el caso de Aviva, de 62 años, y que estaba en su casa del Kibutz junto a su marido Keith cuando empezaron los ataques de Hamás, que se los llevaron. Tras dos meses ha conseguido salir, pero su marido sigue secuestrado.









Tal Wax es sobrina de ambos y asegura desde Tel Aviv a La Linterna que su tía “se está recuperando”. “Cuando volvió estuvo varios días en el hospital y, cuando le dieron en alta, en casa con sus hijos, con mucho apoyo y recuperándose del trauma”, explica a Ángel Expósito.

Eso sí, confiesa Tal a COPE que todavía “hay muchos detalles” del día del secuestro que Aviva “no quiere contar”. “El día que le secuestraron sigue siendo una incógnita, no nos ha dado detalles, no quiere hablar de lo que pasó. Los maltrataron psicológicamente, apenas les daban comida, apenas una botella de agua para compartir entre unos cuantos”, relata. “Ella desde el segundo que volvió no deja de repetir que hay que sacar a su marido de ahí y a los otros 137 que hay ahí”.









Cómo se enteraron del secuestro de sus tío

Así, Tal Wax relataba en La Linterna cómo fue la angustiosa comunicación con sus tíos el día del secuestro. “Mantuvimos contacto por Whatsapp hasta las 22.15, fue la ultima vez que nos mandaron un mensaje y, cuando se cortó la comunicación, pensamos que se habían quedado sin batería, creíamos que estaban en el refugio y que, en algún momento, el ejército les iba a sacar”, asegura.

Mantuvieron la calma hasta que les escribió el vecino para decirles que se los llevaban. “Pero era confuso, y no fue hasta el día siguiente que el ejército, tras limpiar el kibutz, nos dijeron que allí no estaban. Ya por lo menos queríamos saber si estaban secuestrados y que no estaban muertos, fue un alivio saber que al menos de la casa salieron con vida”.









Su tío, con necesidad de medicación

Keith, el tío de Tal que sigue secuestrado, tiene necesidades médicas y precisa de medicación constante, algo que su familia ni siquiera sabe si está recibiendo: “Nosotros no sabemos nada de su situación, lo único es lo que cuentan los demás de cómo lo han vivido, y ellos no han recibido la medicación”.

La propia Tal ha vivido varios años en España, concretamente en Sevilla, donde cursó la carrera universitaria de medicina. Por eso, tiene personas conocidas en nuestro país, y lamenta que hay personas que se han olvidado de los secuestrados israelíes. “La gente se olvida que hay personas secuestradas, Israel ha dicho que una de las condiciones para el alto al fuego es liberar a las personas secuestradas y Hamás ha dicho que ni le interesa. ¿Pedir un alto al fuego sin liberar a los rehenes? La gente se olvida de que hay personas ahí, y que no es simplemente una guerra”.