Tadea, de Murcia, se somete a una operación tras sufrir temblores durante 20 años y sus manos quedan así

Hace 20 años que Tadea Vera empezó a sufrir temblores incapacitantes. Unos temblores tan fuertes que le han hecho la vida imposible. En este tiempo le ha resultado completamente imposible atarse los botones del abrigo. No ha podido comer o beber agua sin derramarlo todo o, algo tan sencillo como coger un bolso, era algo inviable.

Una historia que contaba Ángel Expósito en La Linterna este martes. Ahora, una intervención quirúrgica en el hospital Ramón y Cajal le ha dejado las manos de una forma que ella misma enseña en un vídeo al que ha tenido acceso COPE.

Tadea, 20 años con temblores en las manos



Tadea es de la localidad murciana de Mazarrón y allí ha pasado toda la vida, y donde ha trabajado como peluquera y como bordadora. No obstante, un día dejó de tener pulso para hacer todas esas actividades. No sabía muy bien que le pasaba. Simplemente le temblaban las manos.

A partir de ahí, los médicos le recetaron muchos fármacos, pero ninguno le hizo efecto y, con el tiempo, la situación iba a peor. Finalmente Tadea dejó de valerse por sí misma. No sabía que le ocurría exactamente y mucho menos cuál era la solución. Sin embargo, unos familiares leyeron una información sobre una nueva técnica que podía devolverle su antigua vida.









Una técnica que tiene más de 50 años



“Mi hijo y mi nueran vieron algo que se hacía fuera y fuimos nosotros los que avisamos a los médicos, y luego se enteraron de que se iba a hacer en España”. La solución estaba en el Hospital Ramón y Cajal. Marta Del Álamo es la neurocirujana del Hospital que pudo darle un diagnóstico, como cuenta en La Linterna: “Tadea es una paciente con temblor esencial e incapacitantes de más de 20 años de evolución y que le lleva a tener síntomas de depresión y dificultad para hacer vida diaria”.

Para acabar con su problema desde la raíz, le aplicaron una técnica llamada HIFU. Marta fue la encargada de dirigir el equipo que intervino a Tadea: “Lo que se trata es de que se le ponga un casco al paciente que confoca 1024 haces de ultrasonidos a una diana de cerebro que nosotros elegimos para tratar unos síntomas”. “Le hacemos una pequeña lesión e interrumpimos el circuito afectado por el temblor y lo conseguimos quitar”, explica a Expósito.

HiFu son las siglas en inglés de high-intensity focused ultrasonography, en castellano, Ultrasonidos focalizados de alta intensidad. No es una técnica nueva, sino que empezó a estudiarse en los años 50 en Estados Unidos, hasta entrados los 90 no se aplicó en pacientes y hace algo más de un lustro se empezó a utilizar en España. Así, en el Hospital Ramón y Cajal ya han sido más de 20 los pacientes intervenidos con éxito.









Lo primero que hizo tras la operación



La familia de Tadea está que no se lo cree, sobre todo, sus tres nietos que estaban muy nerviosos por la intervención. “El miedo que pasaron todos ha merecido la pena tras verla de nuevo, ilusionada, contenta y haciendo lo que más le gusta a una abuela: cocinar”, cuenta Expósito.

“Estoy muy contenta, me estaban esperando y me serví yo sopa, me puse de cenar y a mis hijos les puse cerveza”. Tadea no pierde el tiempo y una de las primeras que cosas que ha hecho ha sido enseñarles a sus vecinas lo bien que se encuentra. Nuestra abuelita da por bueno todo por lo ha pasado. Incluso, a pesar de que le dijeron que se tenía que rapar la cabeza.