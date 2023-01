“Soy de las pocas personas que lo puede contar”: el milagro de Gema tras sobrevivir a un violento atropello

En 2022 fallecieron en las carreteras españolas 1.145 personas y el número de muertos en accidentes ha hecho saltar las alarmas debido a su incremento en un 14 % con respecto al año pasado, incluso aumentando un 4 % más que en 2029, antes de la pandemia. En este informa de la DGT también se revela cómo 1 de cada 4 personas fallecidas en turismo o furgoneta no llevaban el cinturón de seguridad.

¿Por qué se producen las muertes en carretera? ¿Qué medidas habría que tomar? ¿Cómo es el proceso por el que pasa una víctima o su familia desde el momento que sufre el accidente? Gema, víctima y vicepresidenta de la Asociación ‘STOP Accidentes’, ha relatado en ‘La Linterna’ de COPE qué recuerda de aquel trágico momento: “Recuerdo muy poco porque me quedé en coma. No pude hacer nada. Salía de un examen de la universidad. Me vino un coche encima a una velocidad impresionante. Fueron segundos. Un gran golpe, un gran impacto que sentí y no recuerdo nada más. Estuve muy grave en la UCI y me dieron por muerta prácticamente. Dijeron los doctores que era cuestión de 48 horas. Lo mío es prácticamente un milagro, soy de las pocas personas que lo puede contar”.

Las realidad detrás de sobrevivir a un accidente

La conductora que atropelló a Gema, y que intentó darse a la fuga, conducía a 90 km/h, al doble de la velocidad permitida, y saltándose un semáforo en rojo. Un auténtico milagro, aunque con consecuencias: “Sufrí politraumatismos por todo el cuerpo, una hemorragia interna, una lesión del nervio ciático, sufrí una trombosis con numerosas intervenciones quirúrgicas… tardé bastante en caminar, estuve tres años en silla de ruedas, pero al final logré volver a caminar. Aunque retomé mi vida, 23 años dan mucho de sí y, con la edad, se nota y en 2016 me incapacitaron porque no podía seguir ejerciendo el trabajo que ejercía. Físicamente, he ido degenerando a lo largo de los años. Tengo secuelas, dolores crónicos, tomo muchos fármacos… las consecuencias son demoledoras, y eso que tengo la suerte de poderlo contar”.

Gema asegura que “el Código Penal sigue siendo muy laxo” y reivindica “un endurecimiento de las penas en materia de seguridad vial”. Además, en la Asociación ‘STOP Accidentes’, realizan una gran labor asesorando jurídicamente a las víctimas, dando protección psicológica y concienciando a las generaciones futuras: “Damos atención a la víctima, bien sea directa o indirecta, como un familiar que ha perdido a un ser querido. Imagina el panorama, todos los que somos padres sabemos el dolor que genera la pérdida de un hijo. Colabora con nosotros un bufete de abogados y tenemos un equipo de psicólogos y trabajadores sociales. Hacemos una labor de prevención porque los accidentes son, en su gran mayoría, evitables y vamos a centros escolares y universidades para sensibilizar y que los niños crezcan en valores”.