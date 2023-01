El sector porcino lamenta la exclusión del Gobierno en la rebaja del IVA: “No nos vamos a rendir”

Según el Instituto Nacional de Estadística, la carne de cerdo se ha disparado un 13,8% en el último año. Además, el porcino no entra dentro de las rebajas del IVA de los alimentos que ha propuesto el Gobierno. A esto se suma que las condiciones metereológicas, los altos costes de las explotaciones y la reducción del consumo, han hecho que la Cabaña ganadera sea cada vez menor. No solo en España, sino también en el resto de Europa.

Sin embargo, desde el sector hacen una lectura positiva del año 2022. Daniel de Miguel es el director adjunto de INTERPORC (Interprofesional del Porcino de Capa Blanca), dice que esta ha sido “un año de adaptación a las nuevas circunstancias. Sabemos todos los factores que hemos tenido y el sector ha sido resiliente. Sobre todo si tenemos en cuenta, que es un sector que genera 415.000 puestos de trabajo”.

Además, De Miguel afirma que han aprovechado para avanzar en materia de sostenibilidad, con proyectos de eficiencia energética y en energías renovables. Eso sí, el precio se ha disparado y el consumo se ha reducido. “La buena noticia”, dice el director de INTERPORC, “es que la carne de cerdo es la que menos ha bajado. Sigue siendo atractiva para los consumidores”.

Y esto a pesar de no aparecer en la lista de productos a los que el Gobierno a reducido el IVA. Ni la carne ni el pescado. “Hemos solicitado que se nos incluyera pero no lo han hecho. Hemos dado nuestros motivos. Y habría sido un gran avance para el sector pero aún así, no nos vamos a rendir. Vamos a seguir insistiendo”.

Se reduce el ganado en Europa

En cuanto a la reducción del ganado, ha sido mucho más acusada en Europa que en el resto de España. De hecho, en Alemania el número de animales se ha reducido un 3% en el último año. “Pero la presencia española está latente en 111 mercados y funcionamos por oferta y demanda”.

España es, de hecho, el segundo exportador de carne de cerdo del mundo por detrás de Estados Unidos. Somos además, el tercer productor. De Miguel tiene claro que se debe a dos factores clave: “la seguridad alimentaria y la calidad”.