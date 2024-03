Quién decide que una procesión de Semana Santa no salga por lluvia: ¿por qué no ha salido esta de Granada?

A pesar de la incertidumbre, este martes santo la mayoría de las cofradías andaluzas han podido salir a la calle, aunque no ha sido el caso de la Hermandad de la Lanzada y de la Virgen de la Caridad, en Granada. Tenían que salir a las 16:30 horas de la tarde, pero la lluvia lo ha impedido. Enrique Trujillo es el hermano mayor de la hermandad, y ha explicado en La Linterna que “hay factores a los que los humanos no podemos llegar, sintiéndolo mucho”.

Reconoce que los partes meteorológicos no eran muy halagüeños. La decisión de no salir la han tomado 15 minutos antes de la hora de previsión de salida. “A las 16:15 he convocado al cabildo de oficiales, el órganos gestor de la hermandad y el que debe decidir si salíamos o no y, a la hora que teníamos que poner la cruz en la calle, hemos tomado la decisión de no salir”.

Cómo se toma la decisión de no salir en procesión



El método para decidir si la procesión sale o no, explica Rubén Corral en La Linterna, se basa en previsiones meteorológicas al minuto, ves cómo evoluciona la tarde y hay que decidir. “Aquí en Granada hay una organización que es el Plan Parihuela, que aglutina al ayuntamiento y la federación de cofradías y ellos nos pasan el parte meteorológico a cada hora”. Además, en Granada existe la estación de esquí, que facilitas también otros partes, incluso el aeropuerto y la base aérea de Armilla.

“Los partes daban lluvia intermitente toda la tarde y, a partir de las 8 de la noche, lluvia continua” Pero, ¿cómo se le comunica eso al resto de cofrades y hermanos? “Nuestra iglesia es de un tamaño considerable y estaba atestada de hermanos y, cuando he salido de la sacristía y los he visto a todos, tienes que hacer de tripas de corazón, hacerte un nudo tanto en el corazón y el estómago, y decírselo, porque es tu responsabilidad como hermano mayor, y ya está”.

¿Por qué no han salido?



Y es que eran casi 100 niños los que acompañaban a la procesión, detalle que ha pesado en la decisión: “Los hermanos saben que la decisión es la que es y es responsable, hay que pensar en el patrimonio material pero también en el humano, y un chapetón de agua a 100 niños no es muy agradable, ni para la hermandad ni para los padres”, explica Trujillo en COPE.

Oscar Almendros, vicediputado mayor de gobierno de la Hermandad, explica por su parte cómo vivió el momento: “La verdad es que se te viene todo el mundo encima, uno está todo el año trabajando por y para la hermandad, y una salida para todo hermano es muy importante. Este año éramos unos 600”.

“Ha sido una pena, pero como realmente no podemos interferir en la meteorología nos hemos tenido que quedar en casa porque en Granada ha estado lloviendo bastante”. Y es que el año que se recuerda que menos participación en Semana Santa en Granada fue 2007, con 11 salidas, pero este año las expectativas son que se puede superar