Qué pasó en 2020 para que ahora haya orcas atacando barcos en el Estrecho: la hipótesis de una ONG gallega

Las orcas siguen atacando a las embarcaciones del Estrecho de Gibraltar. Ahora, han hundido el primer barc de esta temporada, pero estos cetáceos llevan años embistiendo a las embarcaciones que se encuentran en su camino. Martín es un aficionado a la navegación y en verano de 2021 tuvo un encuentro con unas orcas que dejaron destrozos en su embarcación por valor de 5.000 euros, como confiesa en La Linterna.

Las orcas que protagonizan estos encuentros en el Estrecho son las llamadas 'gladis', en alusión a la primera 'Orca Gladiador'. Gladis tiene diferentes apellidos para facilitar la labor de identificación de los científicos: Gladis blanca, Gladis negra. Este miércoles Ángel Expósito y el divulgador científico Jorge Alcalde analizaban los motivos de que se hayan incrementado los ataques en los últimos años y, más importante, qué pasó en 2020, año en el que comenzaron a hacerlo.

Estado en el que ha quedado el velero tras recibir el impacto de un grupo de orcas / EP









¿Realmente están las orcas atacando barcos?



Alfredo López Fernández, doctor en biología y especialista en cetáceos en el CEMMA, la ONG gallega que se dedica al estudio y divulgación de los mamíferos y tortugas marinas de Galicia, explica en COPE que, en realidad, estos animales no son peligrosos. “En principio no son peligrosos, en tanto que no tienen intención de comerse a nadie ni destruir el barco”. Lo que pasa, explica, es que, desde 2020, incluyeron entre sus interacciones el acto físico de tocar el barco, lo que puede llevar a alguna rotura o, incluso, el hundimiento.

“La interacción de las orcas con los humanos son de hace miles de años”, recuerda López Fernández. “Las almadrabas se colocaron hace miles de años en el mar, y las almadrabas y las orcas no pescan, por lo que ya había un contrato entre orcas y humanos”. Posteriormente, recuerda, a partir de los 80, las orcas se aprovechan de los atunes que suben a la superficie, además de aproximaciones a los barcos. Pero en 2020 algo pasa y, desde entonces, hay un incremento de esas interacciones. “No obstante este año ha habido 26 interacciones, cuando el año pasado hubo 60”, matiza.

Una orca en una imagen de archivo / EP









Qué pasó en 2020 con las orcas en el Estrecho



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Antes de nada, el experto en estos animales, aclara que no saben a ciencia cierta qué pasó hace 4 años para que comenzaran a producirse estas interacciones, pero existen dos hipótesis. Una es que “fue un comportamiento inducido, inventan algo nuevo y lo repiten”. La otra, por su parte, es que “una orca hubiera observado una situación aversiva con un velero y adoptara un comportamiento preventivo y, en ese caso, las orcas jóvenes lo que hacen es repetir el comportamiento”.

Por último, López Fernández ha querido explicar cuál es el tamaño exacto de las orcas que se encuentran en el Estrecho de Gibraltar y en qué se diferencian del resto. “Las orcas ibéricas son relativamente pequeñas, hay orcas que pueden llegar a 9 metros pero las ibéricas rondan los 6 metros, con 2 o 4 toneladas”, concluye.