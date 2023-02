El doctor José de Sola, psicólogo de Salud Psicólogos y especializado en el tratamiento de adicciones, explica en La Linterna este viernes qué ocurre en el cerebro de un niño cuando ve pornografía y cómo frenarlo para que no se convierta en adicto. Lo ha hecho en un Tema del Día dedicado exclusivamente a un problema que subyace en la sociedad y que afecta tanto a adultos hombres, mujeres como niños.

Además, por los micrófonos de La Linterna ha pasado Daniel, un joven que reconoce que comenzó a consumir 'porno' cuando sólo tenía 8 años y que terminó por afectar hasta físicamente, quitándole horas de sueño y hasta el hambre. Eso sí, asegura que un últimatum de su mujer le hizo recapacitar y, tras el nacimiento de su hija, su hija sólo ha cambiado a mejor.

Qué pasa en el cerebro de un niño que consume pornografía



Por eso, Ángel Expósito le preguntaba al psicólogo, ¿qué ocurre en el cerebro de un niño de 8 años que consume pornografía? “A esa edad hay que tener en cuenta que el cerebro no está maduro ni desarrollado, sobre todo hay una parte que se llama la corteza prefrontal que es la que tiene las funciones ejecutivas de autocontrol que no está dura todavía”, explica el experto. Advierte así, de que “si a niños de esa edad lo expones a ese tipo de contenidos lo que estamos es fomentando una impulsividad no controlada y aumentando la posibilidad de una hipersexualidad”.

Ya de adultos la adicción a la pornografía está unida a la hipersexualidad, por lo que estamos haciendo es favorecer que estos niños la desarrollen, lo que puede ser un problema. “Hay que tener en cuenta que las violaciones, violencia y machismo es lo que muchas veces lo que están viendo en películas o series, en la sexualidad también, y ahí tenemos que hacer referencia a que hay unos estándares no escritos que favorecen este comportamiento y se ven como machotes”, comenta el doctor.









Cómo frenar el consumo de 'porno' en niños



“El problema en un adulto es más complejo porque no sólo hay una adicción a la pornografía, sino también una adicción al sexo, y hay que recalcar que también hay mujeres con esta adicción”, explica el psicólogo en La Linterna, que especifica que esa adicción lleva incluso al consumo de drogas. “Cuando alguien desarrolla una hipersexualidad eso lleva al consumo del porno y el sexo, lo que se suele unir al consumo de alcohol o sexo”.

Entonces, ¿cómo es posible frenarlo a edad temprana? “En el caso de niños lo que hay que hacer es que la familia intervenga y tenga una comunicación sexual y orientación sexual clara, lo que es la sexualidad y lo que no, porque es posible que estos niños no tengan una educación sexual. Es posible que los niños estén tomando patrones de referencia equivocados y se vean enganchados a cosas que no sabían que podían perjudicarles. Si se produce un enganche deben llevarle a un tratamiento psicológico que les ayuda a desconectar, lo cual suele ser fácil a esa edad”, concluye.