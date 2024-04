Un profesor universitario señala la comunidad que en realidad tiene el peor rendimiento escolar: "Sorprende"

El informe PISA es el test educativo más importante del mundo, en el que participan 690.000 estudiantes de 81 países. Y es que este jueves empiezan las pruebas externas de la LOMLOE, unos exámenes que impone la última ley educativa, que se realizan a nivel nacional y que sirven como paso previo a las pruebas de PISA, que se realizan cada 3 años.









Estas pruebas están inspiradas en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes y afectan a diferentes cursos de primaria y secundaria pero las tienen que pasar todos los centros educativos públicos y concertados de nuestro país. Es decir, es un primer boceto de ámbito nacional para lo que luego será la prueba educativa más importante del mundo. El informe PISA, en el que España no hace más que caer y caer.

El último informe PISA que conocimos en diciembre dejó a nuestro país con los peores datos históricos desde que el examen empezó a realizarse en el año 2000. Suspendemos en matemáticas, en ciencias, en comprensión lectora. Es cierto que el desplome es general en casi toda Europa y se atribuye, en parte, a los efectos del cierre de colegios durante la pandemia, pero también hay más factores a tener en cuenta como el abuso de los teléfonos móviles y la baja exigencia en el sistema educativo.

Los datos que más sorprenden en España



Los alumnos españoles de secundaria reciben 181 horas más de clases lectivas al año respecto al resto de países europeos y, sin embargo, eso no los sitúa en los primeros puestos en la educación internacional. Ismael Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en FUNCAS, la Fundación de Cajas de Ahorro, señala cómo debería cambiar el sistema educativo español de cara a la próxima evaluación.

“Es verdad que el sistema educativo español no se ha adaptado a nuevas formas de enseñar”, critica. Así, explica que el objetivo se debe centrar en que los centros “tengan autonomía para que puedan ofrecer su propio proyecto educativo y que haya una rendición de cuentas para ver si esos proyectos están dando buenos resultados”.

Así, Sanz ha querido repasar los datos que reflejaron el último informe PISA en España por comunidades autónomas, que de nuevo colocaban a Castilla y León a la cabeza y a Extremadura a la cola. No obstante, para el profesor los datos reflejan mucho más. “Extremadura es verdad que tiene datos bajos en matemáticas, pero un aparte de los resultados se explican por el PIB per cápita, generalmente el nivel socioeconómico de las familias influye en el rendimiento de los estudiantes. Pero el caso de Extremadura no es el que más destaca porque no tienen malos resultados para el nivel de PIB per capita”. Así, reconoce el experto en FUNCAS que lo que le sorprende más es el nivel de Cataluña, “que también tiene 469 puntos, los mismos que Extremadura, cuando tiene un PIB per capita más elevado”.

Por último, ha querido destacar que los resultados vienen condicionados por el coronavirus. “Los estudiantes aprenden menos cuando los centros escolares se cerraron, la educación presencial es insustituible y la online como mucho lo que puede hacer es complementar”. Insiste en que el Covid ha hecho que “todos los países de la OCDE o UE hayan reducido su nivel de aprendizaje”.