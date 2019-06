El presidente de Filipinas se lleva un 'Zas' por “sexista, misógino y homófobo”

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. “Hoy esta sección es de servicio público. Vamos a intentar responder a la pregunta: ¿hasta qué punto puede dar asco un presidente de gobierno? Para ello vamos a tomar como ejemplo a Rodrigo Duterte. Rodrigo es un hombre hecho a sí mismo. De hecho, es muy hombre. Tanto que se ha pasado de rosca y se ha convertido en un misógino. Se ha esforzado hasta tal punto en labrar su misoginia que lo de sexista es casi un halago”.

Hace algún tiempo Duterte declaró que los hombres están mejor preparados que las mujeres para los cargos de gobierno. Llegó a ofrecer 42 vírgenes a los turistas que viajaran a Filipinas. Esta semana está de visita oficial en Tokio. Y allí se reunió con la comunidad filipina en ese país. Y les confesó algo.

Y a continuación invitó a cuatro mujeres a subir al estrado y darle un beso, cito textualmente, “labio con labio”.

“Vamos a ver Rodrigo. Así que tú antes eras “un poquito” gay. Exactamente ¿cuánto? O ¿hasta dónde? Porque esta declaración, como todas las que vomitas, son impagables. Dices que tú mujer te curó. La pregunta es si te curaste antes de casarte o si te casaste siendo gay y te curaste después. Una última pregunta: ¿Y si pruebas a volver a ser gay, pero no un poquito, sino por completo, y a lo mejor lo que se te cura es la estupidez? No me contestes que ya te habrán dicho que hago preguntas trampa".

Así que, por “sexista”, por “misógino” y por “homófobo”, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!