El porcentaje que necesita Nikki Haley para frenar a Trump en su carrera a la Casa Blanca: "La última opción"

Ya ha sonado el pistoletazo de salida para las elecciones presidenciales después de que en Iowa se haya celebrado el proceso de caucus (reunión de representantes de un partido político para elegir candidatos), un evento que ha sido protagonista del inicio de los comicios de este país desde la década de 1970 y que ha tenido un nombre propio por encima de todos. Donald Trump ha logrado una contundente victoria con el 51% de los votos y muy lejos de sus principales rivales. Precisamente uno de los más fuertes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha decidido abandonar estas primarias republicanas.

Trump, indiscutible dentro de los republicanos, y Biden, sin rival entre los demócratas

El factor que puede hacer que Biden pierda la reelección ante Trump: "No lo veo en prensa española" José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, explica a Expósito que en las primarias republicanas de EEUU "hay partido" hasta el súper martes Paco Delgado 22 ene 2024 - 22:43

Esto que estamos viviendo en Estados Unidos es un proceso en el que los ciudadanos, antes de votar para elegir a su presidente en noviembre, tienen que decidir quienes serán los candidatos a la Casa Blanca a través de primarias y caucus.





Todo apunta a que Trump volverá a arrasar en las primarias. Su justificación para un segundo mandato se centra esencialmente en la venganza. A todo ello suma que a pesar de todos los juicios pendientes, todo parece indicar que no existirá sentencia firme que le impida convertirse en nuevo Presidente.

Esta noche se celebra el segundo asalto en New Hampshire. Será una de las últimas oportunidades para poder frenar a un Trump que parece imparable a pesar de varios juicios civiles y los cuatro penales que pesan contra él.

También los demócratas celebran sus propias primarias, pero Biden no figurará en la lista de candidatos debido a una disputa sobre el calendario electoral entre funcionarios locales y el Partido Demócrata.

El bando republicano

Lo más reciente es el anuncio que ha hecho el gobernador de Florida, Ron Desantis, retirándose de esta carrera hacia la Casa Blanca. Durante mucho tiempo se convirtió en el representante del ala dura del partido, lanzando su candidatura en marzo del año pasado, cuando las encuestas lo situaban como el único capaz de batir a Trump, pero su imagen se ha ido desinflando en el último año. Uno de los motivos ha sido el evitar el enfrentamiento con el magnate.

Y a pesar de todos los ataques que en estos últimos días ha recibido DeSantis, el Gobernador de Florida ha decidido apoyarle en estas primarias. Además, ha prometido no volver a insultarle. El expresidente ostenta ahora una cómoda ventaja de más de diez puntos. Se calcula que Trump obtendría un 50% de intención de voto frente al 39% que alcanzaría ahora su máximo rival, la exembajadora de la ONU Nikki Haley.

Son muchos los que consideran que New Hampshire es la última oportunidad de acabar con las victorias de Trump, vencedor destacado en Iowa y clarísimo favorito de cara al llamado "supermartes" del 5 de marzo. Ese día se celebrarán primarias hasta en 14 estados. Pero antes de eso se votará en Carolina del Sur, el estado natal de Haley y su gran esperanza.

Trump frente a una carrera con causas judiciales

Pero la victoria de Trump en Iowa ha allanado el camino para ser el candidato republicano mientras continúa esperando la decisión del Supremo. Precisamente las causas abiertas le han servido para aumentar su popularidad y recaudar fondos. Continuamente entra y sale de los juzgados pavoneándose. Y la estrategia le funciona.

Algunos de sus casos más conocidos son los relacionados con el asalto al Capitolio, con los documentos clasificados o por el presunto intento de comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels.





Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, explica enLa Linterna, cuánto de importante es el resultado que arrojen los votos en New Hampshire: “Es vital”. El experto destaca que hay que tener en cuenta un hecho muy significativo: “En estas primarias de New Hampshire pueden votar -no solo los votantes registrados como republicanos- también los que están registrados como votantes independientes o indecisos. Este bloque es en el que confía Nikki Haley”. La candidata republicana confiaría en que el índice de participación sea significativo, ya que sería su última oportunidad para continuar en la carrera: “Si gana se abre un nuevo panorana, pero si pierde por más del 5%... esto está hecho y coronamos a Trump como el próximo candidato republicano para las elecciones presidenciales”, asegura Fierro.

Algunos se preguntan cómo es posible que con las causas abiertas que tiene Trump siga teniendo más apoyo: “He escuchado a muchos votantes de Trump y la respuesta -que llama la atención- es que Donald Trump se preocupa de lo que me pasa a mí”. Cuando esta misma pregunta se realiza a los votantes de Haley “dicen que están cansados de candidatos mayores y que es necesaria una renovación en el partido”. Además, Juan Fierro señala que el 70% del electorado republicano consideran que Biden no es el presidente de Estados Unidos y que llegó de forma ilegítima.

Una de las grandes incógnitas es si podría existir una sentencia firme que impida a Trump alcanzar la Casa Blanca. El corresponsal de COPE en Washington cree “que el Supremo le va a dar la razón a Trump porque no está condenado. Otra cosa es que Trump sea condenado en los juicios que tiene pendiente de aquí a noviembre” y apunta que “una sentencia acusatoria en primera estancia podría mover a los electores”.

El bando demócrata

Pocos nombres pueden hacerle frente a Biden. Si las encuestas no se equivocan, ganará cómodamente a pesar de que su nombre no está siquiera en las papeletas.

Si se consuma, como parece ese triunfo, será un regalo a Biden de los votantes demócratas de un estado al que, a instancias suyas, el comité nacional del partido ha relegado de su histórico papel de "primeras primarias en la nación". Fue el propio presidente quien impulsó un cambio para arrancar el proceso en Carolina del Sur. Una modificación que le podría salir muy caro de cara a noviembre.

Muchos demócratas consideran que Biden no está en condiciones de gobernar cuatro años más. Argumentan que, a sus 81, es demasiado mayor para echarse a las espaldas otro mandato. De entre los pocos rivales que pueden ganar en los demócratas, se encuentra Dean Phillips, congresista por Minnesota, que se ha convertido en el único que se ha atrevido a desafiar a Joe Biden en las primarias.





¿Alguien tiene posibilidades de ganar a Biden?

Desde Virginia, donde Biden va a dar su primer mitin con Kamala Harris, David Alandete, corresponsal de ABC en Estados Unidos y colaborador en La Linterna, señala el principal motivo por el que Kamala Harris ha reaparecido: “Es una estrategia. Están pensando que Trump es el ganador, por lo que necesitan movilizar el voto femenino. Ahí te ganas a tres grupos: mujeres, a afroamericanos -porque ella es afroamericana- y a los que protestan por el hecho de que el Supremo invalidara su propia sentencia del aborto. Yo creo que es poner a Kamala como sustituta de Biden en caso de que algo suceda”, señala.

Las primarias ya han empezado en Estados Unidos. Por un lado, Trump parece indiscutible dentro de los republicanos, mientras que, por el otro, Biden no tiene rival en los demócratas. Todo dentro de una carrera, con causas judiciales y polémicas de por medio, que terminará en noviembre con la elección de un nuevo presidente norteamericano.