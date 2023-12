Un malagueño va a pintar la única catedral católica de China, la Catedral de la Inmaculada Concepción, en Hangzhou, al este del país. Un país en el que el 0,01% de su población es católica, lo que se traduce en 14 millones de personas.

Ángel Expósito ha relatado enLa Linternala historia de Raúl Berzosa, un genio de la pintura.Está especializado en arte sacro, es decir, de temática religiosa. Raúl ha pintado en todo el mundo, ha conocido al Papa Francisco, a Benedicto XVI y ahora es el encargado de pintar el trasaltar de la catedral china.





El 'Miguel Ángel malagueño'

Raúl tiene 44 años, vive en Málaga y desde que era pequeño le gustaba pintar y dibujar, sobre todo comics que llegaba a vender a sus compañeros de clase. Su padre se dio cuenta de que tenía un gran talento artístico y le apuntó a una a academia de pintura. Allí aprendió las bases del dibujo. No fue hasta que se hizo más mayor que se sintió atraído por el arte sacro:“Seguramente ha sido parte de mi madurez. De niño no tenía una gran predilección por el arte sacro, pero conforme he ido creciendo ha sido una necesidad que ha ido creciendo dentro y aquí me tienes, pintando cuadros de metros de altura, techos en capilla y cosas que me llenan muchísimo”.

Dejó la carrera de Bellas Artes para estudiar Historia del Arte, algo que ha agradecido mucho por la gran carga iconográfica que necesitan sus obras. Trabaja principalmente la técnica de óleo sobre lienzo y ha hecho carteles importantes como el de la Semana Santa de Sevilla o de Córdoba. Su estilo, aunque es moderno, bebe de los clásicos:“Es una pintura figurativa, realista. Bebe de los clásicos, del Barroco, pero es una pintura que se diferencia en los colores y las composiciones. No son iguales. Cuando ves una obra ves que bebe de lo clásico, pero que es de hoy en día. Estamos en una cadena de transmisión de no olvidar de dónde venimos”.

Foto: Instagram Raúl Berzosa (@raulberzosa)

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Un encargo muy especial gracias a un seguidor de China

Ha pintado para Iglesias de todo el mundo: Uruguay, México, Estados Unidos, Australia... y dice que para llegar a tanta gente han sido fundamentes las redes sociales, que se han convertido en una herramienta más de trabajo. En Instagram, por ejemplo, tiene más de 40 mil seguidores. De hecho, fue gracias a un seguidor de China, por lo que consiguió este encargo: “Un fan chino le presentó una obra allí al sacerdote de la catedral y le llamó tanto la atención que se pudo en contacto conmigo y comenzamos a hablar. Uno se queda sorprendido que desde China le llamen para decorar una catedral en un sitio donde no es costumbre que hagan obras nuevas católicas”.

La Catedral se construyó en 1661 por los jesuitas. A lo largo de su historia ha sufrido varios incendios y durante la Revolución cultural que vivió el país entre los años 60 y 80, el edificio sirvió de prisión. Una catedral llena de historia y que ahora están reformando. Raúl va a ser el encargado de pintar la zona del trasaltar, justo detrás del altar, respetando el diseño original:“Es una Inmaculada que he hecho con la mano abierta, pero rodeada de ángeles chinos. Me pidieron que si podía meter algún detalle relacionado con China y les dije que sin problema, aunque no querían que la virgen fuera china. A los lados va el arcángel Gabriel y el arcángel San Miguel”.

Foto: Instagram Raúl Berzosa (@raulberzosa)





Una obra que estará terminada en la primera mitad de 2024. Él está pintando ya las láminas en Málaga y cuando estén terminadas las enviará a China. Con las que espera, como con todas sus obras, emocionar a todo el que las vea: “Lo que busco es que cuando una persona se ponga delante de la pintura sienta que le sirve para orar. Muchas veces me escribe emails de muchas partes del mundo dándome las gracias porque les sirve para acercarse a Dios.

Autor de la "Sixtina malagueña"

Esta obra se va a convertir en uno de sus proyectos más conocidos junto al techo del Oratorio de Santa María Reina, en Málaga. Esta obra se conoce popularmente como la “Sixtina malagueña”, es un techo impresionante de 140 metros cuadrados, que pintó durante más de un año subido a un andamio y que ha sido elogiada por el propio Benedicto XVI: “Supuso que el pintor no estaría vivo, le dijeron que era un pintor joven y mostró interés por ver la pintura una vez acabada. Cuando terminé el trabajo se le pudo presentar la obra directamente a él y fue un momento único. Además, conocía Málaga, me dijo “¡buen vino!”, y me hizo mucha gracia”.





Raúl también fue el encargado de hacerle un retrato al Papa Francisco por su 80 cumpleaños, algo que recuerda con mucho cariño. Quiere seguir llevando sus obras a distintas partes del mundo, sobre todo a lugares que están en guerra o en zonas de conflicto: “Tengo pendiente hacer algo para Israel, Jerusalén, Siria, África... Soy una persona que me gusta llegar a muchos sitios y no soy mucho de repetir. Cuando pinto en un sitio una o dos veces me cuesta repetir porque hay muchos sitios por pintar”.