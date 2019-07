Pedro Sánchez se lleva un 'Zas' por anunciar como novedades los objetivos que la ONU ya estableció en 2015

Hoy es su día. Se tiró casi dos horas largando sobre todo lo que le apeteció. Porque le faltó tiempo. Por eso no dijo nada del conflicto con el gobierno de Cataluña; de los presos políticos según la vice presidenciable Montero; del equipo con el que pretende hacer todas las cosas que dijo.

¡Porque anda que no va a hacer cosas! Las contó en una redacción muy bonita que pronunció esta mañana. Si ustedes lo escucharon habrán pensado: ¡Qué gusto de hombre, ¡cuántas ideas tiene para hacer historia! Porque Sánchez es muy de hacer historia, de ser el primero y eso. Y se vino arriba con los anuncios. También es verdad que le ayudaban los que le tocaban las palmas cada vez que decía algo: desde un nuevo estatuto de los trabajadores hasta la bolsa de plástico de un solo uso. Y venga aplausos. Y él, claro, haciendo historia.

Y en un momento de elevación, solo atribuible a los grandes estadistas, fue y dijo esto, que tuvo que poner nerviosos a Trudeau, Macron, Merkel.

Vamos a ver, Pedro. Hace unos meses te pusieron verde por la tesis doctoral que defendiste. Fíjate que digo defendiste y no escribiste, por no arriesgar. Te hablaron de que no es serio coger cositas de otros y contarlas como si fueran tuyas, que es importante atribuir las fuentes bueno, lo de la honestidad intelectual.

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. Allí estuvo el Rey. Esa Agenda contiene 17 objetivos que rigen los esfuerzos de los países firmantes para lograr un mundo sostenible en el año 2030. El cuarto es sobre Educación de Calidad. ¿Sabes cómo se enuncia? Pues dice así: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Has pillado los 17 objetivos de la agenda 2030 de Naciones Unidas y con eso has hecho tu discurso. ¡Para habernos ‘matao’ eh!

Así que, por anunciar como novedades los objetivos que la ONU ya estableció en 2015 como retos para un desarrollo sostenible, el presidente

del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se lleva un ¡ZAS! ¡En toda la boca!