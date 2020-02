Núñez Feijóo: "Soy partidario de unir Ciudadanos y el PP, creo que es bueno para España"

El próximo 5 de abril en el País Vasco y en Galicia hay elecciones autonómicas. Especialmente interesantes los comicios en Galicia; las encuestas dan unos resultados más ajustados en el País Vasco. Alberto Núñez Feijóo repite como candidato del PP a la Xunta de Galicia. El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha entrevistado al presidente de la Xunta. Feijóo le ha respondido sobre varios aspectos claves en clave política (tanto autonómica como nacional).

RESPECTO A LA REUNIÓN SÁNCHEZ-TORRA EN MONCLOA

Feijóo ha asegurado que, si él fuese a Moncloa no recibiría los mismos 'honores' que Torra: "No me van a recibir así y no pretendo que me reciban así. No van a recibir a una delegación para hablar de autodeterminación y amnistía. Yo soy un presidente autonómico constitucional y pretendo seguir siéndolo porque así los gallegos me han votado. Si les parece que puede seguir siendo útil una etapa de estabilidad política en Galicia en este contexto nacional de una enorme estabilidad yo les aseguro esto y un autonomismo útil".

Un gobierno de coalición que depende del independentismo catalán: "Es un Gobierno que se prorroga hasta que el independentismo catalán diga basta ya o por el contrario que siga interesando las cosas que le ofrecen y sigamos así cada mes prorrogando el Gobierno de España".

En palabras del presidente de la Xunta, "Lo imprescindible para sacar el techo de gasto y para que Sánchez siga gobernando es que el independentismo catalán diga sí en todas las decisiones que lleve al Congreso".



ELECCIONES 5 DE ABRIL: COALICIÓN PP/CIUDADANOS

Respecto a la coalición con Ciudadanos... desde el PP, tal y como afirma Feijóo han propuesto que se incorporen en sus listas en calidad de independientes aunque "la situación en la que estamos es de incertidumbre, no sabemos muy bien qué quiere hacer Ciudadanos". Una coalición por la que Feijóo está muy conforme:

"Soy partidario de unir Ciudadanos y el PP. Creo que es bueno para España. La gente que nos dedicamos a la política defendemos a España. Yo creo que es bueno sumar, es imprescindible hacerlo. Es un deber de responsabilidad que debemos hacer sobre base sólida y contactos. El señor Igea no es partidario de unirse al PP, Arrimadas sí. Ahora no es el mejor momento para Ciudadanos para diseñar una hoja de ruta sólida. Espero que a mediados de marzo podamos hablar de manera sosegada".

Sobre Vox y su crecimiento exponencial, el presidente de la Xunta ha hecho una comparativa con su partido: "El PP tiene más trayectoria que Vox. No nos ponemos nerviosos ni improvisamos por un fenómeno político menor".