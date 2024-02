"Nos ahogan": La medida de la Unión Europea que los agricultores denuncian que les perjudica

Los agricultores siguen diciendo basta. Este miércoles ha tenido lugar el noveno día de protestas por parte del campo español, con varias carreteras cortadas en diferentes puntos de España. Las más sonoras han sido las que han tenido lugar en Murcia, donde el coche del presidente de la Región, Fernando López Miras, ha sido zarandeado. Ciudades como Barcelona, Burgos, Zaragoza o Valladolid también han sido puntos neurálgicos de estas protestas.

Estas manifestaciones han sido lideradas por tres de las principales organizaciones agrarias, como son ASAJA, UPA y COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Será este próximo jueves cuando trasladarán sus reivindicaciones al ministro de Agricultura, Luis Planas, en una reunión entre ambas partes en las que se espera que haya propuestas concretas para solucionar todo esto.

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 14/02/2024.- Agricultores y ganaderos cortan la A-1 a la altura de Aranda de Duero y Milagros, en la provincia de Burgos, lo que ha provocado importantes retenciones en ambos sentidos, en una jornada marcada por las movilizaciones. EFE/ Paco Santamaría

Y ahí no acaba la cosa, porque el próximo lunes, 26 de febrero, se espera una gran manifestación en la capital, en Madrid, coincidiendo con la reunión de ministros de Agricultura que organiza la Unión Europea en Bruselas. Una reunión clave para el campo español, como ha contado el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Miguel Padilla, en La Linterna.

El gran problema que tienen los agricultores: "Están pidiendo lo imposible"

Uno de los grandes puntos por los que los agricultores protestan es la implementación de la Política Agraria Común, en la que la Unión Europea planea introducir un cuaderno digital. Esto consiste en que deben de registrar todas las operaciones que hacen, usando la vía tecnológica. Algo que ya se hace ahora, pero en formato físico. Y esto, como cuenta Padilla, es un gran problema.

"Necesitamos una simplificación de la normativa. Hay una asfixia normativa. Por poner un ejemplo, el cuaderno digital. Hay situaciones absurdas, parte del campo no tiene cobertura. El manejo no es fácil y es una complicación", explica el secretario general de la Coordinadora.

GRAFAND8897. MOTRIL (GRANADA), 14/02/2024.- Agricultores portan pancartas de protesta durante la concentración que han realizado este miércoles en el puerto de Motril (Granada). EFE / Alba Feixas

Esto provoca muchos problemas, porque hay agricultores que, como es normal, no pueden manejarse con las nuevas tecnologías: "En una parte importante de los activos agrarios, no se puede controla y van a necesitar a alguien que les lleve porque no tienen formación. Es de la Unión Europea, pero no podemos ser pioneros en esta situación. Lo que habría que hacer es dar una moratoria e incorporarlo poco a poco".

Las nulas esperanzas de desconvocar la manifestación: "Se va a cumplir"

Además, sobre la posibilidad de que en la reunión se cumplan las exigencias de los agricultores y, por lo tanto, se desconvoque la manifestación, Miguel Padilla fue claro: no lo esperan para nada. "No creo que se pongan encima de la mesa las suficientes medidas para desconvocar. Tenemos un calendario que llega hasta el 27, en Córdoba, donde en principio se termina. Con movilizaciones en diferentes provincias. No hemos diseñado esta movilización, pero le aseguro que se va a cumplir esta movilización", explica el secretario general.

"Me gustaría que hubiese sobre la mesa medidas contundentes. Es lo más razonable, pero mi experiencia no es muy halagüeña", añadió. Lo que parece claro es que la situación de los agricultores sigue así desde hace varios años, y no tiene pinta de que vaya a mejorar a corto plazo.