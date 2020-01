Muere la joven china que se alimentó a base de arroz durante cinco años para ayudar a su hermano enfermo

Hace unos meses salía a la luz en China una historia que conmocionó al país. Wu Huayan, una estudiante de 24 años, llevaba cinco viviendo con 0,26 céntimos al día. Pesaba poco más de 21 kilos y medía 1 metro y medio. Se alimentaba solo de arroz y chiles. Era huérfana y solo le quedaba un hermano pequeño, que tenía una enfermedad rara, y unos tíos que los acogían. No disponían de medios... por lo que Wu decidió dar su vida y dedicar lo poco que consiguieran para que su hermano pudiera comer.

Wu era de la ciudad de Tongren, en la provincia de Guizhou. Con cuatro años perdió a su madre y justo antes de terminar el colegio, cuando acababa de cumplir la mayoría de edad, a su padre. Como te contaba... se quedaron huérfanos, por lo que se su abuela se hizo cargo de ellos, que murió hace 3 años. Tan solo les quedaban unos tíos.

Una vida trágica en la que Wu nunca dejó de luchar por sobrevivir y por salvar a su hermano. Con todo esto, compaginaba los cuidados del pequeño con sus estudios en la universidad. Y todo ello, recibiendo tan solo una ayuda de 40 euros al mes por parte del Estado y lo que, con mucho esfuerzo, podían darle sus tíos.

Así 5 años sin que nadie le prestara atención a la historia de Wu. Hasta que un día acudió a un centro médico porque no podía soportar los dolores provocados por la malnutrición. El doctor que la atendió le dijo que la válvula de su corazón estaba dañada y que necesitaba someterse a una operación que costaba 26.000 euros. Algo que era imposible para ella.

Entonces Wu decidió hacer un llamamiento público a los medios. “No quiero morir por ser pobre. Sabía que estaba desnutrida, pero no podía permitirme el lujo de ir al hospital”, decía la joven. La población no dudó en movilizarse para ayudarla recaudando hasta 60.000 euros. Por su parte, las autoridades también reaccionaron y destinaron un fondo de emergencia de 2.600 euros. Unos fondos que desgraciadamente no llegaron a tiempo. Wu Huayan fallecía hoy a los 24 años por culpa de la desnutrición. Tenía problemas respiratorios y de corazón.

Se quedó huérfana a cargo de su hermano pequeño que tenía una enfermedad mental y dedicó los pocos medios que tenía para cuidar de él. 5 años aliméntandose de arroz y chiles que hoy han llegado a su fin cuando el corazón de Wu ha dejado de latir. Descanse en paz... la pequeña Wu Huayan, sin duda un símbolo para todos.