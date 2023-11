La Linterna analiza el papel crucial del debate en las elecciones argentinas: ¿Ha salido Milei perjudicado?

Aunque estos días hayas escuchado miles de veces las palabras Amnistía e investidura, lo cierto es que esto no es lo único que pasa en el mundo que tiene una fuerte repercusión. Hoy 'La Linterna' ha viajado para contarte algunos de los acontecimientos más importantes que están sucediendo en el planeta. Y la primera la hacemos en Argentina, que ha entrado en una semana vital para decidir su futuro.

Este domingo más de 35 millones de argentinos están llamados a las urnas para votar a su nuevo presidente. El primero es el actual Ministro de Economía, Sergio Masa. Sigue sorprendiendo el apoyo que tiene, sobre todo teniendo en cuenta que 4 de cada 10 ciudadanos se encuentran en situación de pobreza, que en el país hay una inflación cerca del 40% y que el valor del peso va en caída libre.".

De todos modos, las encuestas ponen como favorito al otro candidato, el libertario Javier Milei, que ha quedado como "el derrotado" tras el cara a cara con Massa. Aun así, sigue confiando en que llevará a la victoria, sobre todo tras quedarse con casi todos los votos que sumó en octubre la tercera en discordia, Patricia Bullrich, de la coalición social liberal, juntos por el cambio.

Massa sale reforzado del debate con Milei

Para analizar un poco más a fondo lo que ocurrirá este 19 de noviembre, se encuentra Cecilia Rodríguez, investigadora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Y es que tras el debate, Massa ha salido reforzado, lo que puede llegar a ser determinante de cara al domingo.

"Hay que recordar que ha tenido mucha audiencia, es el tercer debate que se realiza, el último antes de esta segunda vuelta electoral, y es significativo por varias razones: se cumplen 40 años en la democracia argentina, y el hecho de que se celebre un debate para que los candidatos presenten sus propuestas para el electorado es algo a destacar" explica.





Pero sobre todo es significativo porque "aún hay un porcentaje del electorado que está inseguro con su voto, es un tercio de la población que o está votando a una segunda mejor opción, con poca convicción o que prefiere votar en blanco". Y añade que "Javier Milei no supo aprovechar el tema económico para poder discutir con Masa, ahí se vio la experiencia del segundo".

Cecilia dice que no le ha sorprendido que Bullrich y Macri hayan dado su respaldo a Milei: "Era sabido que había cierta preferencia de estos candidatos por Milei. Lo que sorprende es lo que ha sucedido en conjunto por el cambio, porque es una agrupación política que tras las primarias las pasó, se creía que podía llegar a ganar las elecciones, y no solo no sucedió, sino que se desplomó".