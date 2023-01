Las señales que indican que tienes dependencia emocional de tus parejas: "Lo hacía cada vez que no contestaba"

Seguramente conozcas a alguien que se encuentre en “relaciones liana”. Una persona que encadena parejas y no deja tiempo para superar una ruptura porque enseguida está con otra. Detrás de ello suele haber una dependencia emocional hacia el otro y miedo a la soledad. Cada vez es más común ver a chicos o chicas metidos en esa espiral.

En las relaciones donde hay una persona dependiente, todo es muy inestable y casi destructivo en muchos casos. Quien lo sufre somete e idealiza a su pareja y vive con el temor a una ruptura. También hay unas creencias irracionales sobre qué es el amor o la necesidad de recibir afecto constantemente y eso se traduce en que, aunque se cambie de pareja, siempre se repiten los patrones. Cuando se produce una ruptura, hay una sensación de pérdida, vacío y fracaso. También ante los demás. Creen que, sin pareja, no pueden hacer planes de ocio que les apetezca. La amistad no es suficiente y muchas veces priorizan a su pareja frente a sus amigos o familiares.

En el caso de María, y con una relación a distancia, el móvil era esencial para mantener un contacto diario. Pequeños gestos como no coger el teléfono o tardar algunos minutos en contestar un mensaje, para María se convirtieron en señales de que algo iba a mal. No se dio cuenta en ningún momento de que estaba exagerando algunas situaciones: "No me daba cuenta de que tenía esa dependencia. Sentía ansiedad cuando no contestaba y cuando no sabía nada de esa persona. Sentía que no le importaba a la otra persona, cuando, en realidad, porque no te conteste en ese momento no significa eso".





Obsesión por una única persona, necesidad de atención constante, baja autoestima o el miedo al rechazo son algunas de las señales de la dependencia emocional en la pareja. La psicóloga Aurora García Moreno explica en 'La Linterna' de COPE qué hay detrás de una persona obsesionada con tener pareja: "Hay una creencia que asocia el tener pareja con sentirse bien y ser más válido. Entienden a la pareja como una necesidad. Suele darse en personas con trastorno del apego – puede que en la infancia tuvieran carencias afectivas - o con trastorno obsesivo-compulsivo – personas con una baja autoestima. Son personas que viven con muchos miedos e inseguridades".

¿Es posible vivir sin pareja? “Se puede y sabemos vivir sin pareja. El problema es que desde pequeños nos han enseñado que las princesas necesitan a los príncipes, al igual que en las películas se asocia el tener pareja a tener felicidad”.

¿Tienes dependencia emocional de tu pareja?

Aurora describe la personalidad de estas personas: “Se caracterizan por tener una baja autoestima, aunque puedan parecer personas con mucha seguridad, pero tienen una percepción errónea de sí mismos. Tienen mucho miedo a la soledad”. ¿Por qué se tiene la necesidad de tener pareja?: “Al tener esas necesidades afectivas necesitamos estar con alguien para sentirnos bien. La persona intenta compensar las carencias personales con esa compañía, pero paradójicamente estas personas viven con temor a verse solos, lo que les lleva a permanecer en relaciones no satisfactorias porque tienen la creencia de que es mejor estar en pareja que estar solos”.

La obsesión por una pareja también puede afectar a la salud mental: “Cuando las relaciones pasan de ser sanas a obsesivas, la persona puede sufrir mucha ansiedad y hasta se puede llegar a la depresión”. La psicóloga advierte que la mejor forma de superar la necesidad de tener pareja es “importante ver la pareja como una elección, no como una necesidad, donde cada persona tiene que ser independiente. Están juntas porque se quieren y no por cubrir ninguna carencia”.

A la hora de trabajar en la consulta con personas que se encuentran en “relaciones liana” Aurora explica que “el objetivo es romper las creencias erróneas sobre el concepto de pareja, aprender técnicas para reforzar la autoestima, aprender a vivir en soledad... y cuando una persona es capaz de pensar de una manera más sana va a favorecer el bienestar emocional”.