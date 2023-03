Las profesiones que dependen casi exclusivamente de la FP para trabajar: "Es hora de tomársela en serio"

El paro ha vuelto a subir en el pasado mes de febrero. Es un incremento leve, de cerca de 2.700 personas, que deja el total de desempleados en cerca de tres millones. Desde el Gobierno aseguran que se trataría de una tendencia de estabilidad en el mercado laboral, pero lo cierto es que, si a esa cifra sumamos el casi medio millón de fijos discontinuos que hay en nuestro país y que estarían cobrando una prestación por desempleo, ese total ya estaría por encima de los tres millones de parados. Y en este contexto hay un elemento que está jugando un papel clave para evitar un escenario mucho peor: la Formación Profesional.

Más de ocho millones de estudiantes en nuestro país decidieron durante el curso pasado estudiar una formación profesional. Muchos ciclos tienen convenio con empresas y algunos se quedan en los lugares donde han hecho estas prácticas. Además, hay otro factor muy a tener en cuenta: el tiempo. En comparación con las carreras universitarias, son menos años de estudio. Y el acceso también es más rápido, puesto que no tienen que pasar por el proceso de la selectividad.

Las conocidas como FP son muy importantes para la inserción en el mercado de trabajo. 6 de cada 10 personas valoran estos estudios como una alternativa con alto grado de empleabilidad. El 37% de las ofertas de empleo que se publican en España requiere contar con un título de Formación Profesional.





Las ventajas de la Formación Profesional en España

Hace ya varios años que la Formación Profesional está de moda. Lejos queda ya la idea de que estos eran unos estudios de “segunda” frente a la universidad, gracias, sobre todo, a que las cifras de inserción no han dejado de crecer. Pero no es el único motivo. También se debe a que la calidad en los estudios y en el profesorado ha mejorado mucho si lo comparamos con hace una década.

La nueva ley de Formación Profesional está a punto de ser una realidad. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha dado a conocer recientemente el borrador que se trasladará en mayo al Consejo de Ministros para su aprobación. Entre las novedades está la incorporación de nuevas figuras docentes que se dedicarán a potenciar la internacionalización y la orientación o la implantación de nuevas asignaturas en todos los ciclos de FP de grado medio y superior.

Chelus García Rincón, profesor de Formación Profesional de cocina en Burgos, explica en La Linterna de COPE qué le parece esta nueva reforma: “Ya es hora de tomarnos la FP en serio. Estudié en el año 92 la FP y me la piden desde entonces. Llevo 20 años ligado a la formación y meternos de lleno en la empresa es fundamental”.

Chelus considera que la gran cantidad de variaciones en el sistema educativo hace que se pierda el foco en lo realmente importante, “que un alumno encuentre trabajo. ¿Qué mejor manera que entrar a la empresa desde el estudio? Si hacemos que la empresa participe de la educación del alumnado, nos va a hacer mejorar a todos”.

El profesor de FP subraya que para que el alumnado se haga profesional es necesario que conozca la empresa y el oficio. “No es lo mismo trabajar en un hotel en cocina que en un restaurante, no tiene nada que ver. O entras o no sabes lo que se hace”, advierte Chelus: “La vida real no es la de la escuela”. Para profesiones relacionadas con la hostelería, la informática o la electrónica es esencial haber aprendido el oficio desde dentro de una empresa, algo que la FP proporciona a sus alumnos.