Las principales diferencias entre chiíes y suníes: clave para entender los conflictos en Oriente Medio

Irán es uno de los países con la civilización más antigua de Oriente Próximo. Cuenta con una población de más de 84 millones de habitantes, la gran mayoría reside en su capital, Teherán. El régimen de los Ayatolás no es nada sencillo. Desde que acabó con el espejismo reformista, la República Islámica se ha revelado como lo que siempre fue: una autocracia que usa la religión como coartada.

Se calcula que en este 2023, fueron ejecutadas más de 700 personas, una media de dos al día. No hace falta ser político para ser perseguido. Tan solo decir algo contra el régimen es motivo más que suficiente para entrar en la cárcel. A todo eso hay que sumar que es un país realmente poderoso en recursos naturales. Se calcula que en Irán se encuentran la tercera reserva de petróleo más grande el mundo y tiene un gran peso también en el gas natural.

Irán, principal proveedor de estos grupos terroristas

Ángel Expósito ha analizado cómo influye Irán en los principales grupos terroristas que existen en la zona de Oriente Próximo. Los hutíes son un movimiento chií que controla hasta el 30% del territorio de Yemen, donde ha impuesto un régimen fundamentalista y represor. Fue fundada en los años noventa y su intención desde su origen ha sido la de reavivar la rama del islam chií conocida como zaydismo. Entre 2004 y 2010, lucharon como milicia en varias guerras contra el presidente de Yemen, Ali Abdulá Salé, que cayó finalmente en 2011 con la Primavera Árabe.





Irán es el gran enemigo de guerra contra Israel y contra Estados Unidos desde que en 1979 rompiera sus relaciones diplomáticas tras la revolución islámica. Por ese motivo, el régimen de los ayatolás lleva años proporcionando entrenamiento y armas a Hamás y a la Yihad Islámica en Gaza, a Hizbulá en el Líbano, al régimen sirio de Bachar al Asad y a los hutíes en Yemen.

La explicación del origen del conflicto entre chiíes y suníes

Irán es el principal proveedor de estos grupos terroristas. Los entrenan, les facilitan armas y les ayudan en temas de inteligencia. Además, según la ONU, les facilitan drones y misiles que tienen un alcance de hasta 1.200 kilómetros. Todo para lograr un enfrentamiento que tiene su origen en la religión.

Los chiítas son cerca de unos 150 millones de fieles, un 10 % de todos los musulmanes, y están en su mayoría en Irán, Irak, Bahréin y en Yemen con los hutíes. Por el otro lado están los suníes, son el otro 90 %, y están en Arabia Saudí, Emiratos, Pakistán, Jordania, Kuwait, Egipto, Túnez, Catar, Libia o Turquía.





Federico Aznar Fernández-Montesinos, capitán de Fragata y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, explica en La Linterna dónde y cuándo nacen esas dos vertientes de chiíes y suníes: “Surge al hilo de la sucesión del profeta Mahoma”. El proceder de la generación próxima al profeta es una referencia para todos los musulmanes sunitas, pero los chiítas consideran que el sucesor tendría que haber sido Alí y que los otros no obraron correctamente al no permitir que no se cumpliese la voluntad del profeta. “Ahí empieza todo”, advierte el experto.

¿Cuáles son las principales diferencias entre chiítas y suníes?

Para analizar las principales diferencias, Federico Aznar explica lo que cuenta Freud en su libro 'El malestar en la cultura': “Dice que el problema son las diferencias menores, que permiten el reconocimiento, pero no la alteridad. Cuanto menor es la diferencia, mayor es la violencia”, por este motivo los grandes conflictos suceden entre religiones como con las herejías. “Piensa lo que le pasó a los judíos”, puntualiza. “Los judíos que primero salieron del gueto fueron los judíos alemanes. Todo esto por una diferencia de pensamiento. Que en una religión, que es algo sagrado, haya una rama que dice que eso no es lo correcto, va a provocar un conflicto secular histórico”.





En cuanto a si esta situación tiene algún tipo de solución o reconciliación posible, el capitán de Fragata puntualiza cómo ya “se han hecho intentos” en el pasado, pero, además de ser un conflicto religioso, también se ha convertido en un conflicto por el poder: “La religión se ha instrumentalizado para todo y sirve para justificarlo todo”. Dale al PLAY para escuchar el análisis completo de Federico Aznar Fernández-Montesinos.

Irán, el gran enemigo de Israel y de Estados Unidos, también está detrás del entrenamiento y la financiación de grupos terroristas como Hamás, Hizbulá o los hutíes. El régimen de los ayatolás sigue tensando la cuerda en Oriente Próximo, una zona que, aunque veamos lejana, nos afecta más directamente de lo que pensamos.