José María Olmo explica el motivo por el que Laporta no va a ser imputado: "Hay una cosa que no se ha contado"

La mancha de corrupción que existe sobre el fútbol se hace cada día más grande debido a las informaciones del caso Negreira que sitúa al Barça en una situación bastante complicada. Las victorias del mejor Barça de la historia se han puesto en entredicho, las portadas de Benzema, Xavi, Mbappé o Simeone han sido sustituidas por exclusivas de Negreira y en los campos de fútbol los gritos de las aficiones van dirigidos contra el club azulgrana.

La investigación sigue abierta intentando descubrir los motivos por los que el Barça pagó siete millones de euros a Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. Además de todo esto, pagos a terceros, implicación del hijo de Negreira, investigación de Hacienda, informes falsos o participación de otros estamentos de este deporte. Desde la Fiscalía han denunciado que el Barça ha pagado presuntamente cantidades millonarias a José María Enríquez Negreira, para que “favoreciese” al club en “la toma de decisiones de los árbitros” en los partidos que el Barcelona disputase. Según consta en el escrito, recibió desde el 2001 al 2018 más de siete millones de euros del FC Barcelona.





Una denuncia que ha sido admitida a trámite por el juzgado, ya que consideran que podría ser constitutivo de un delito continuado de corrupción entre particulares, un delito de administración desleal y un delito de falsedad en documento mercantil. En el caso, poco a poco se han ido personando entidades como la liga o el Real Madrid. El último en hacerlo ha sido La Federación Española de Fútbol. Mientras instituciones como la FIFA siguen con preocupación este caso. Según la denuncia, Negreira habría sellado acuerdos con Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, expresidentes del club azulgrana. Además, también habría filtrado información a Albert Soler, por aquel entonces director de deportes profesionales del Barça y hasta el pasado mes de enero director general del Consejo Superior de Deportes.

El motivo por el que Laporta no va a ser imputado

Gran parte de lo que conocemos de este caso Negreira es gracias a las informaciones que publica José María Olmo, jefe de Investigación de El Confidencial. Hacienda sospecha que Negreira uso más de medio millón de euros para comprar a terceros, además de sacar más de 200.000 € en billetes en un solo año. El periodista explica en La Linterna de COPE para qué lo hizo: “Es una de las cuestiones que va a tener que despejar la investigación. Hay un dato claro y es que Negreira tenía una tarjeta de crédito con la que hacía compras que superaban los 150.000 €, dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas. Lo que no se entiende es que, además, hiciera retiradas de dinero tan voluminosas para dedicarlos a no sé sabe muy bien qué”. Olmo apunta que este dinero en efectivo no se ha visto reflejado en un incremento de propiedades ni existen facturas que justifiquen pagos con billetes, lo que se sospecha es que “pudo ir para pagar a terceros; o bien a otros miembros del estamento arbitral para manipular los resultados a favor del Barça o a otros directivos del club que se encargaban de garantizar que continuara esta situación tan beneficiosa para él temporada tras temporada”.

Sobre el robo en casa de la jueza que lleva este caso, José María apunta que, por ahora, “no puede ser más que una casualidad” hasta que se demuestre lo contrario, aunque “el momento en el que se produce -que es justo después de que su juzgado sea elegido para llevar el caso- y que nunca se hubiera producido ninguna intrusión en su domicilio antes, además de las presiones que rodean la causa, hacen dudar”. El periodista señala que no es la mejor forma de comenzar una causa, ya que es una manera fácil de “desestabilizar” a la jueza, teniendo en cuenta que se encontraba en el interior de la vivienda cuando entraron a robar.

Por último, José María Olmo adelanta que las próximas informaciones que publicará en las próximas horas en El Confidencial tienen que ver con Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona: “Laporta influyó mucho para que los Negreira, padre e hijo, siguieran trabajando para el club. Sobre todo, hay una cosa que no se ha contado y no se ha explicado y es que el motivo por el que Laporta no va a ser imputado es únicamente porque el delito de corrupción que se le imputan a sus sucesores entró en vigor en diciembre de 2010 y Laporta dejó de ser presidente en junio de 2010. Ese es exclusivamente el motivo por el cual no está imputado”. El jefe de Investigación señala que las pruebas de este caso son muy contundentes y que solo habrá que delimitar la responsabilidad de cada uno.