Jorge Bustos habla claro de qué hubiese pasado si Mbappé no marca al Atalanta en la Supercopa: "Imagínate"

El Madrid ha jugado este jueves y ha ganado su primer título de la temporada de los siete posibles: la Supercopa de Europa frente al Atalante, campeón de la Europa League la temporada pasada. Un encuentro que se ha jugado en la capital polaca de Varsovia y donde todos los ojos estaban puestos en la nueva y flamante estrella del Real Madrid, el delantero francés Kylian Mbappé, que este verano ha llegado al equipo de Ancelotti tras un culebrón que ha durado varios veranos.

Así, Mbappé ha debutado y ha marcado el segundo gol del encuentro a pase de Bellingham, sentenciando la final para los blancos. Un estreno goleador que deja buenas sensaciones a los madridistas de cara al arranque de la temporada. Uno de esos madridistas es el que ha sido también el presentador de La Linterna este jueves, el periodista Jorge Bustos, que ya lanzaba una predicción durante su monólogo sobre lo que pasaría con el francés en Varsovia.

VARSOVIA, 14/08/2024.- El presidente del Real Madrid Florentino Pérez (d) saluda a Kylian Mbappé tras la disputa de la Supercopa de Europa de fútbol que Real Madrid y Atalanta jugaron este miércoles en el Estadio Nacional de Polonia, en Varsovia.EFE/ Mariscal









La predicción de Bustos sobre Mbappé antes de la final



Este jueves Bustos decidía concluir su monólogo de las 20 horas con un mensaje de cara a la gran final frente al Atalante. “Para ese propósito no hay nadie en el mundo mejor que Kilian Mbappé que, por fin, debuta hoy con el club de sus sueños el Real Madrid”. Así, una redactora del programa le cuestionaba si realmente hacía tanto tiempo que el francés ardía en deseos de vestir de blanco. “Desde pequeñito, desde que nació él era el Madrid, ADN blanco”, bromea el periodista.

Así, al revivir ese momento en el resumen final de La Linterna, Jorge Bustos ha reconocido sentirse “contento” con la actuación de la nueva estrella madridista y que su previsión se hubiese cumplido. “Lo ha demostrado, nos ha vuelto a llenar de felicidad. El primer título de la temporada, con gol de Kylian Mbappé, el guion soñado por cualquier madridista”, comentaba emocionado en los micrófonos de COPE.

VARSOVIA, 14/08/2024.- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé tras la disputa de la Supercopa de Europa de fútbol que Real Madrid y Atalanta jugaron este miércoles en el Estadio Nacional de Polonia, en Varsovia.EFE/ Mariscal









¿Y si Mbappé no hubiese marcado?



Eso sí, otra compañera del programa le subrayaba que, aunque fuese un estreno prometedor el de Mbappé, aún queda toda la temporada por delante por delante, con tres grandes títulos en juego y con un nuevo formato de Champions League más largo incluso. Eso sí, Bustos insistía en que el francés “ha empezado muy bien”.

Así, ha querido demostrarlo invirtiendo la situación: ¿qué hubiese pasado este jueves si el Madrid llega a perder la final de la Supercopa de Europa contra el Atalanta y Mbappé no marca y hace mal partido? “Tú imagínate que hoy no llega a marcar o juega a mal, o el Madrid no gana título”, comenta el periodista. “Ya tenemos en El Partidazo un debate sobre si realmente hacía falta Mbappé, qué fracaso... Y, sin embargo, fíjate”, pone el presentador de La Linterna como ejemplo. Así, para Bustos, “no se puede empezar mejor para el Madrid y peor para los antimadridistas”.

Audio









La opinión de Cañizares sobre el debut de Mbappé



Por su parte, el ex portero del Real Madrid, Santi Cañizares, también ha querido valorar este jueves la actuación del francés, y destaca algo más que su rendimiento en el partido. El tertuliano señala en El Partidazo de COPE por dónde pasa que Kylian Mbappé triunfe en el Real Madrid. El propio jugador resaltó "el placer de jugar" como futbolista merengue. Pero aquí lo que marca la diferencia son los goles y el francés aseguró que quiere marcar el máximo número de goles posibles, sin rehuir la cantidad de 50.