Jordi Bru desvela los secretos que se esconden tras sus fotografías de recreaciones: "Me visto como ellos"

El soldado español ha sido capaz de las mayores proezas. Su arrojo y valentía era reconocido y temido por su enemigo. Una huella que perdura en la historia militar de España.

La Linterna de COPE ha realizado un recorrido por una serie de recreacioneshistóricas en las que los soldados españoles de los últimos cinco siglos, en pleno campo de batalla, son los protagonistas: desde la aventura de Hernán Cortés, al cañón de Agustina de Aragón. Desde la carga de Alcántara, a las misiones de paz de nuestras Fuerzas Armadas en el siglo XXI.

Unas imágenes que el fotógrafo Jordi Bru y los textos del Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, Daniel Aquillué Domínguez, nos muestran en un increíble libro Soldados, editado por Desperta Ferro Ediciones.

Soldados, el último libro de Jordi Bru

El fotógrafoJordi Bruha trabajado para el diario El Mundo, editoriales del País Vasco y Francia. Llegó a cubrir, como fotoperiodista, la Guerra de los Balcanes y un buen día decide convertirte en “fotoperiodista del tiempo”.

Pregunta: ¿Cuándo descubres la magia de detener instantes de la Historia de España?

Respuesta: Fue hace 10 años cuando, en una recreación histórica de la Guerra de Independencia en Pamplona, y fue mi primer contacto con la recreación histórica. Había oído hablar de ella, pero no tenía mucha idea. Me quedé impactado y después, con las imágenes que saqué, empecé a hacer fotomontajes.

P: ¿Cómo trabaja un periodista en plena contienda? ¿Eres un personaje más?¿Cómo camuflas la cámara para que no sea vista mientras haces las fotos?

R: Lo mismo que se hace en prensa cuando cubres una manifestación, un evento o una batalla real tienes que pasar lo más desapercibido posible. Nunca he ido con chaleco de fotógrafo. En las recreaciones me visto como los recreadores, de soldado carlista, de soldado de cualquier época para no estropear las fotos a los demás compañeros y porque me gusta estar muy cerca de la acción para hacer fotos con gran angular.

P: Jordi, lo primero es la documentación histórica para que la recreación de la atmósfera de la batalla sea lo más realista y fiel posible… ¿Cuánto estás aprendiendo?

R: Aprendo muchísimo, pero tengo muchos asesores. Yo sé de fotografía, pero tienes que conocer cómo fue la acción. Si fue en una trinchera, si estaban en posición táctica… entrevisto a gente que ha estado en esas batallas. Me dejo asesorar.

P: ¿Cómo se transmite el miedo... el nerviosismo de un soldado momentos antes de la batalla?

R: El miedo que pasa un soldado que está en el frente en una situación real. Hace un año estuve en Letonia. Fue apasionante porque era fuego real y era lo más parecido a mi trabajo de fotoperiodista, pero el resto es en recreaciones históricas. Busco a los soldados que más se acercan a la realidad, a veces hay soldados que se están riendo. Busco los que se lo toman en serio y lo demuestran en imágenes.









P: Soldados abarca desde la conquista de América hasta nuestros días. ¿Dónde y cómo tomas la foto de los guerreros españoles y los nativos enemigos de los mexicas hacia Tenochtitlán (capital del imperio mexica, donde se asienta la Ciudad de México)? Lo que se llamó el “Paso de Cortés”

R: Yo quería que la Conquista de América fuera la primera foto del libro Soldados. Este tema se ha tocado poquísimo y quería hacerlo siendo fiel a la realidad. Di con una recreación en México y no me lo podía perder. Fue maravilloso.

P: En el libro has fotografiado el asedio de Groenlo (Holanda) en julio de 1627. ¿Quién dirige estas recreaciones? ¿Quién reparte los papeles y hace que tome vida este momento histórico?

R: En Holanda se recrea uno de los tres asedios que ocurrieron en la ciudad. Nos juntamos unos 2.500 de todo el mundo a realizar las recreaciones.

El fotógrafo Jordi Bru nos está presentado su libroSoldados. Las imágenes de Jordi y los textos del Doctor en Historia Contemporánea Daniel Aquillué Domíngueznos muestran una serie de recreacioneshistóricas en las que los soldados españoles de los últimos cinco siglos en pleno campo de batalla son los protagonistas. Dale al PLAY para escuchar el análisis de Jordi a través de la Guerra de Sucesión española, la Guerra de Sucesión, la Guerra de la Independencia, las batallas en las colonias o la Guerra Civil.

P: ¿En la recreación de batallas hay algún elemento que siempre está presente?

R: A mí me gusta poner caballos muertos porque los campos de batalla estaban llenos de caballos en el suelo. Es muy difícil porque hacer esto en fotografía es muy complicado.

P:Soldadostermina en un homenaje a las Fuerzas Armadas españolas en misión de paz. ¿Habéis recordado a los que no regresaron?

R: Era fundamental poner en las diferentes misiones las bajas que ha habido actuales. Es necesario que España participe en las misiones, pero hay bajas y es un homenaje que, en tiempos de paz, han dejado su vida por una misión.

P: Jordi, anteriormente a Soldados, habías publicado Los Tercios. Acabas de inaugurar la exposición fotográfica Soldados, del 4 de febrero al 24 de marzo, en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid. ¿Cómo es la exposición?



R: Me quedo impactado cuando veo mis fotos impresas en papel fotográfico. No me pasa cuando las veo en redes, en un libro. Hasta que no la ves impresa en formato grande y te acercas y ver el pelo de la barba de los soldados, no te das cuenta de que es fotografía.