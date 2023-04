Jon Uriarte señala el país que busca conductores de autobús españoles por 3.000 euros: ¿Qué requisitos piden?

El comunicador de COPE, Jon Uriarte, señala este jueves en su sección de La Linterna el país que está ofreciendo puestos de trabajo como conductor de autobús a ciudadanos españoles. Vacantes para las que se pagarían sueldos que rondan los 40.000 euros al año, unos 3.000 euros al mes. Así, el periodista vasco detalla las condiciones que piden desde la compañía para optar a los puestos.

El director del programa, Ángel Expósito, introducía el tema al comienzo de la sección 'He visto luz': “Buscan conductores de autobús en España. No nos extraña, porque llevar un autobús aquí no es cosa fácil, están bien preparados. ¿Cómo puede optar alguien que nunca ha llevado un autobús a ser conductor? Para eso tengo a Jon Uriarte, que es tan vago que iba en autobús al piso de abajo a ver a la abuela”, bromeaba el comunicador de COPE.









El país que busca conductores españoles



“Tú tampoco es que seas mucho de andar, osea que somos parecidos”, le replicaba Jon Uriarte a Expósito con retranca, que valoraba que los noruegos, país que emite la oferta de trabajo “no se han dejado llevar por las películas, que dejan muy bien a los autobuses americanos y mal a los españoles. Esos ni son cómodos ni llevan a gente tan maja”, comentaba.

Así, ambos periodistas han querido jugar a un juego: ¿cuánto sabe Ángel Expósito sobre Noruega?: “El salmón noruego, ¿qué más sabes tú de allí?”, preguntaba Uriarte. Por su parte, el director de La Linterna respondía: “Pocas más: Oslo, Haaland, el futbolista, una crema de manos y los saltos de esquí”. “Habrá que empollar sobre la cultura de allí. Eso sí, a un conductor español no le engaña nadie, se las sabe todas, llevan toda la vida escuchando excusas y mentiras de los pasajeros”, asegura, antes de dar paso a un divertido corte sobre un niño que miente sobre su edad para viajar: “Si no has vivido esto no eres ni conductor ni pasajero en España, eso en Noruega no te pasa”, concluye. Pero, ¿cuáles son los requisitos para el trabajo? Descúbrelo en el siguiente audio.

Conductores a 3.000 euros al mes: ¿cuáles son los requisitos?



Pero, ¿cómo puedes apuntarte a esta oferta laboral? El propio Jon Uriarte lo explica: “Teniendo el carnet para llevar autobuses, quieras que no es importante. Y contar con seis meses de experiencia. Ojo que a los conductores se las hacen pasar canutas”, advertía el periodista vasco en COPE. “Ya decía Gila que conducir en España es un asunto delicado, por lo que, si quieres hacerlo en Noruego, tienes que asistir a clases reales, y por reales nos referimos a prepararte para lo que vas a encontrarte luego en sus carreteras”.

Además, el colaborador de La Linterna explica que “los noruegos lo quieren para recorrer sus islas, que no son tampoco trayectos muy largos, no como en España, que puedes dormir a pierna suelta desde la salida hasta la llegada”. “Otro de los aspectos que debe controlar un conductor de autobuses es concentrarse a pesar de que la película que suena a su espalda la han repetido miles de veces. Contigo en un tren he visto dos películas iraníes, inolvidables”, bromeaban.

Y el último requisito: “También habrá que hacer un curso previo a la incorporación de idioma y cultura noruega”.