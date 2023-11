Jon Uriarte señala cómo se llamarían el Quijote y Dulcinea si fueran del País Vasco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito otro libro, 'Tierra Firme'. El último que publicó fue en el año 2019. "Suponemos que para ello se habrá documentado, como en los anteriores, o con su tesis, ¿te acuerdas? Hay mal pensados que a eso le llaman plagiar o pedir que te lo escriba alguien, por eso en COPE, le vamos a ayudar a escribir otro libro", así comenzaba el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, que lo analizaba junto al periodista, Jon Uriarte y en unas de esas propuestas bromeaban con cómo se llamarían Don Quijote y Dulcinea si fueran vascos.

La tesis que escribió el líder socialista se parecía mucho a otros escritos, "nosotros le recomendamos que escriba otro libro más, tampoco llevamos la cuenta ya, tercero, cuarto... Pero para inspirarse que no busque libros demasiados conocidos", le recomendaba Jon a Sánchez. Y añadía que se topaba con una casualidad. "A mi ayer me salió de repente, con diez cañones por banda, viento en popa, toda vela, sin pensar...". Y Expósito le respondía "¿Esto me dijiste tú a mi? Qué bien me ha quedado, oye, pues el día menos pensado te clavo una de estas". Y la respuesta de Uriarte era "a mí no me claves nada, otro consejo".

¿Qué fue del documental de Pedro Sánchez?

Uno de los factores más importantes a la hora de publicar un libro es conseguir el mayor número de lectores posibles. "Lo importante es que la gente diga que lo ha leído, como pasaba con la trilogía del Señor de los Anillos". Esto les recordaba a los comunicadores el documental de Pedro Sánchez. "Esperar a que haga una película, pero claro, ¿Qué sabe del documental de Sánchez?, que ya hizo la peli y no la compró nadie".

Otro de los consejos, para otro futuro libro del Presidente, que les daban, tanto Expósito como Jon, era que escribiera algo que le inspirase sobre los viajes que hace. "Porque hace tantos al año... Pero no vale en el Falcón, o helicóptero, sino en el tren, como hizo la creadora de Harry Potter".

Así se llamarían el Quijote y Dulcinea si fueran vascos

Jon añadía otra recomendación, como hacer "un guiño a sus socios de Gobierno, por ejemplo, al independentismo catalán o al vasco" y la forma que le proponía el director de 'La Linterna' era "reinventando clásicos del mundo de la literatura española como Don Quijote de la Mancha, todo sea por mantener la unidad de España". "Dulcinea se llamaría Nekane, como nuestra Nekane y Don Quijote, Jon Ander".

Además, proponían la opción de un audiolibro, "lo malo es que para eso hace falta tiempo y entonces, necesitaría una visión reducida del libro", mencionaba Expósito. Sin embargo, ambos comunicadores tenían una duda: "en lugar de sus días de gobierno, por qué no escribe algo comercial, o algo más sesudo y culto". Y la respuesta de Ángel era después de contar con "tanto cultureta que tiene en su entorno, lo mismo le parece mal que le escriban un libro comercial".