Javi Poves, el presidente del Móstoles Balompié se lleva un 'Zas' por defender que la tierra es plana

Este martes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinazo un '¡ZAS, en toda la boca!' al presidente del Móstoles Balompié, Javi Poves.

''Igual algunos de ustedes, los más aficionados al fútbol, les suene el nombre. Jugó en el Sporting. Y se retiró cuando tenía 25 años; no porque fuera malo (que yo no lo sé) sino porque decidió que aquello no era lo suyo. Ya apuntaba maneras. Cuando llegó al Sporting pidió que no le pagaran mediante transferencia, porque no quería que se especulara con su dinero ni utilizar a un banco''. cuenta el colaborador de COPE

''Para este chaval los del 15 M son unos aficionados. Dicen que plantean cambios muy superficiales. Que lo que hay que hacer es “ir a los bancos y quemarlos, cortar cabezas”, porque los bancos son el capitalismo y el capitalismo es muerte. Devolvió un coche que le había regalado el club. Dijo que se sentía mal teniendo dos coches. Brillante''.

''El caso es que desde hace cuatro años preside el Móstoles Balompié, que ha conseguido subir a la tercera división madrileña. Y desde hace unos días aparece en los medios porque ha decidido cambiar el nombre al club. Se llamará Flat Earth. El joven mantiene que la tierra es plana. Escuchen lo que dice en el vídeo que ha colgado en la web del club''.

''Vamos a ver, Javi. Lo de que represente una causa, pues bueno. Lo de que defienda la verdad… hombre, en el vídeo de un equipo de fútbol y, además, afirmando que la tierra es plana tiene gracia. Pero menos mal que los del Juan Sebastián Elcano no sabían esto y no tiraron hasta el final. Porque si no, Gelote iba a haber hecho el programa desde donde yo te diga. Ahora, que ponerse desde abajo y ver cómo cae el agua tiene que ser una imagen para volverse loco. O, espera, que igual la tierra es plana… pero no acaba nunca. Buah, qué pasote''. Concluye Julio César Herrero

Así que, por defender a estas alturas que la tierra es plana, el presidente del Móstoles Balompié, Javi Poves, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!