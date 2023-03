El invento de uso diario que se inspiró en un capítulo del Star Trek de los 60: "Ahora está muy de moda"

Muchos artilugios del cine y la televisión de la ciencia ficción han conseguido traspasar la pantalla en las últimas décadas y llegar, de alguna forma u otra, hasta la vida real. Es el caso de un invento que, en muchos casos, es de uso diario y que tiene su origen, nada más y nada menos, que en un episodio de la serie original de Star Trek de la década de los 60.

No es la primera vez que una idea de ciencia-ficción se convierte en realidad. Al más puro estilo Arthur C. Clark, 3 predicciones en 30 segundos: el ordenador personal que tendríamos cada uno en casa, la información y el acceso a operaciones remotas: Internet, y el teletrabajo. Recordemos que el PC no aparecería hasta 10 años más tarde a principios de los 80. Internet en los 90 y el teletrabajo ya es de este siglo XXI.









Clark y Stanley Kubrik ya nos habían anunciado algunas tecnologías en “2001 una odisea en el espacio”, como el ordenador asesino HAL 9000, como recordaba el experto en tecnología, Mario Yañez, este martes en La Linterna.

“Tiene mucho mérito concebirlo y plasmarlo en una película en 1968. Es una obra maestra y nos trae, no uno, sino varios avances de lo que hoy consideramos cotidiano: la red de satélites de comunicación alrededor de la tierra, las tablets PC que aparecen como el ordenador de bolsillo que usa el comandante Bowman y por supuesto el ordenador HAL 9000, precursor de la inteligencia artificial, la visión computerizada, la robotización o el uso del lenguaje natural. Todo ello aparecería en nuestras vidas hace tan solo 10 años”.









El invento de uso diario que ya se inspiró en Star Trek



Más allá de HAL 9000, Yañez exponía toda una lista de ejemplos: Unos cascos inalámbricos con micrófono con bluetooth que ahora usamos todos, aparecieron en una novela de Ray Bradbury: Fahrenheit 451, en 1954; como unas conchas que se ponían en las orejas los agentes para intercomunicarse, o las impresoras 3D que ahora están tan de moda, aparecen en la serie de los 60 de Star trek para imprimir objetos incluso un buen whisky escocés, al menos en su versión 'La Nueva Generación'.

“No olvidemos que muchos de esos visionarios de la ciencia-ficción como Clark, Asimov o Bradbury eran todos científicos o ingenieros antes que escritores”, matizaba Yañez en COPE. Si ahora tenemos drones caseros, militares, industriales y coches autónomos e inteligentes es sin duda, gracias a Alan Turing, Elon Musk y muchos otros visionarios e ingenieros, pero también a la inspiración que tuvieron muchas personas viendo los drones del Terminator de James Cameron, los coches autónomos de Desafío total o los coches voladores de Blade Runner de Ridley Scott.

Por último, el experto ha querido aclarar una pregunta de Pilar García de la Granja: ¿Vamos a ver cosas que nunca creeríamos, hechas realidad como el metaverso, los gemelos digitales o los robots inteligentes? “No existe innovación ni I+D sin ambición ni imaginación, y de todo ello la humanidad tiene mucho. La Realidad Virtual que vimos en los 80 en la película TRON, o los robots de los 50 de Asimov, serán una realidad en nuestras casas más pronto que tarde. El metaverso será probablemente diferente a lo que hablamos hoy, pero será y estoy convencido que lo vamos a vivir. Es posible que algunas cosas nos maravillen y otras nos espanten, pero espero que en general vayamos a mejor”.