La hisotria de Chiruca: ¿Has oído hablar de la miastenia nemalínica?

¿Has oído hablar de la miastenia nemalínica? Seguro que no, es una enfermedad rara que sufren solo 30 personas en España, se conoce muy poco de ella porque se investiga muy poco, no tiene tratamiento más allá del paliativo.

Una de esas 30 personas es Chiruca, aunque es una enfermedad que suele aparecer en los niños. Chiruca mostró los primeros síntomas con 29 años. Desde entonces ha sufrido dos paradas cardiorespiratorias, ha perdido mucho peso y cada vez es más dependiente. Ahora tiene 40 y desde hace 8 años pasa la mayor parte del tiempo en la cama. Hubo un día en el que Chiruca sí salió de la cama y de casa, el día de la boda de su hermana. Chiruca grabó el texto que tendría que haber leído, no tenía voz suficiente para hacerlo en directo. El mensaje se escuchó durante la ceremonia y su hermana bajó del altar para abrazarla. Un buen amigo de ambas, Antonio Ramos, se encargaba de las fotos, y capturó ese momento, el momento del abrazo más emocionante de la vida de ambasEsa fotografía forma parte de 'La mirada del paciente', un libro que ha editado la farmacéutica CINFA para homenajear a los que conviven con la enfermedad. Enrique Ordieres es su presidente Este libro recoge 17 fotografías cada cuál más emocionante. Cada una de ellas representa las emociones y situaciones cotidianas que vive un paciente.

Cada una de esas fotografías va acompañada por un texto escrito por personalidades del mundo de la televisión, la cultura, la ciencia, y el deporte. El texto que acompaña la fotografía de Chiruca es de Anne IgartiburuAnne no conocía a Chiruca, no sabía nada de su enfermedad. Pero le bastó ver la foto para imaginarse su historia. Chiruca ha leído después el texto de Anne, y reconoce que la presentadora ha dado en el clavoDecía Anne en el texto: "Amiga Hermana, todo me da vueltas ahora y quiero atrapar cada instante, para que quede aquí como ancla valiosa que alimente la alegría y el entusiasmo, para brillar con tu luz, que me da la energía que necesito"

Para Chiruca ha sido muy emocionante vivir esta experiencia, y está muy agradecida porque ahora la miastenia nemalínica que sufre. Es un poco más conocida. Historias como la de Chiruca las puedes encontrar en el libro La mirada del Paciente, que se puede descargar en la web Lamiradadelpaciente.cinfa.com. Un homenaje sincero, y, de corazón, de CINFA a los pacientes. Y a las asociaciones que día a día les ayudan a vivir una vida más plena.

