¿Hay negacionismo de la violencia de género en los jóvenes?: "En los chicos ha pasado de un 12% a un 20%"

Con motivo del 8M, La Linterna de COPE ha querido mirar hacia el futuro. ¿Cómo ven los jóvenes de hoy la igualdad entre hombres y mujeres? Hay varios datos que llaman la atención sobre las mujeres:

Primer dato: el 72% de las chicas afirma haber sido discriminada en algún momento por su género , sobre todo en el trabajo, donde la mitad considera que está en una peor posición que los hombres para acceder a puestos de responsabilidad y mejores salarios.

Segundo dato: 1 de cada 5 mujeres asegura haber padecido algún problema de salud mental en el último año. El dato es el doble que en hombres.

Tercer dato: crece el número de jóvenes que niegan la violencia machista. El 20% de los chicos, entre 15 y 29 años, niega la violencia de género su existencia y afirma que es un invento ideológico.

Cuarto dato: 7 de cada 10 adolescentes consume porno de forma frecuente y accede a él entre los 8 y los 12 años. Su educación sexual se basa en un contenido en el que el 88% de las escenas son violentas. 9 de cada 10 padres ignoran que sus hijos ven pornografía y esto tiene una incidencia directa en cómo estos jóvenes tratan a las mujeres.

"Un 20% de los chicos jóvenes considera que la violencia de género no existe"

Estos datos se extraen de estudios recientes elaborados por la Fundación FAD Juventud. Beatriz Martín Padura, directora general de FAD, analiza en La Linterna de COPE la diferencia entre chicos y chicas cuando se trata de avanzar en derechos y libertades: “Hay dos velocidades: las chicas van avanzando, son cada vez más feministas y entienden que la violencia machista es un problema grave… En cambio, en los chicos hay un desarrollo más lento e incluso, una marcha atrás en ciertas cosas”. En FAD disponen de un barómetro de género donde comparan las tendencias desde 2017 y se puede ver cómo “hay un aumento de chicos que consideran que la violencia de género es un constructo ideológico, que no existe, y solo un 30% de chicos se considera feminista”, apunta Beatriz que considera que “hay muchas cosas que estamos haciendo mal y, además, hay que trabajar mucho en educación y la educación se está ideologizando y politizando”.

Cuando se analizan las relaciones de pareja entre los jóvenes y el aumento del consumo de pornografía entre los mismos, se entienden muchos comportamientos ligados al control y la violencia: “Ellas van hacia una idea más igualitaria de las relaciones en la que no necesitas que el chico proteja a la chica, que los celos son un signo de amor, donde se justifica el mirar el móvil y controlar a dónde vas... Sin embargo, ellos tienen conceptos más tradicionales y menos igualitarios en las relaciones. La velocidad en la evolución está siendo diferencia entre unos y otras”.

La directora general de FAD desvela que, en el caso de los chicos jóvenes, se ha pasado de un 12 % a un 20 % los que consideran que la violencia de género no existe: “Hay que trabajar en este negacionismo y paliar la sensación de que esto es un constructo ideológico. No solo es un problema el que no se considere la violencia de género como tal, sino que la juventud normaliza la violencia relacionada con el control o los insultos”.

Para terminar, si nos fijamos en la salud mental, las mujeres son las que más sufren problemas de este tipo, aunque suelen estar más sensibilizadas con este tema. En gran parte, las mujeres “sufren muchas situaciones de desigualdad y discriminación que afectan a la salud mental”. Beatriz señala que si hablamos de suicidios, “es mucho mayor en hombres que en mujeres” A pesar de ello, “no podemos obviar que la mujer sufre una presión estructural significativa de desigualdad, de falta de conciliación, de violencia, de estereotipos... Toda una serie de situaciones que afectan a la salud mental”.