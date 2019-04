Habla Rafael, ex marido de María Sevilla

La historia lleva casi 24 horas ocupando portadas de periódicos en papel y digitales. Es la que protagoniza Maria Sevilla, presidenta de la Asociación Infancia Libre. El pasado viernes fue detenida por retener a su hijo en el campo. Vivía en una pedanía de Tarancón (Cuenca), apartado de su padre y de la civilización. Con 11 años, sin escolarizar y con dificultades para hablar y escribir.

Rafael Marcos es el padre del niño y ex marido de María y ha hablado esta mañana con Antena 3. Ha comentado que el pasado viernes la policía le llamó para avisarle de que no se despegara del móvil porque habían localizado a su hijo. Llevaba dos años sin saber nada de él. Cuando vio a su padre Rafael asegura que sí que le reconoció, pero que estaba como en shock. Rafael dice que no tiene ni idea de lo que han hecho en esa casa, está asustado. Su hijo le ha contado que no salían en todo el día.

Rafael llevaba sin ver a su hijo desde el 19 de noviembre de 2011, María Sevilla le acusó de abusar de el niño y le retiraron la custodia. Fue después cuando "alegó en el juzgado que era colaboradora de Podemos para irse a Jaén" y comenzar a presidir Infancia Libre."¿Quién va a dudar de alguien que ha creado una asociación para cuidar de los niños?", ha dicho su padre.

La mujer se encontraba en busca y captura desde septiembre de 2018 por incumplir una sentencia judicial que otorgaba al padre la custodia de su hijo. Además, los investigadores comprobaron que el niño no había sido escolarizado ni atendido en ningún centro sanitario de España y finalmente lograron localizarlo en la provincia de Cuenca.

Se trataba de una finca de 6.000 metros cuadrados en una urbanización despoblada y totalmente vallada, con medidas de seguridad que impedían comprobar lo que sucedía en su interior. Una pesadilla que por fin ha terminado. La última hora es que María Sevilla ha quedado en libertad con cargos y la tutela del menor corresponde ahora a su padre.