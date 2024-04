Google reconoce qué ocurre en realidad con nuestros datos cuando navegamos en 'modo incógnito'

Si todavía crees que navegar por internet en modo incógnito o no aceptar las cookies protege tu privacidad, mejor que lo vayas olvidando. Google va a tener que borrar millones de datos personales debido a una demanda interpuesta por un grupo de usuarios norteamericanos. Y lo mismo pasa con los asistentes virtuales, redes sociales o plataformas de mensajería.

Esto proviene de una demanda colectiva que interpusieron en 2020 unos usuarios al darse cuenta de que Google recopilaba sus datos mientras que navegaban en modo “incógnito” o privado, es decir, sin dejar huella de lo que estaban haciendo en el ordenador, teóricamente. Y eso, según los demandantes vale 5.000 millones de dólares. Pero, ¿cómo han demostrado que Google les grababa?

El divulgador tecnológico Mario Yáñez explicaba este martes en La Linterna que la propia Google ha reconocido que, efectivamente, recopilaba esa información y se defendía diciendo que el modo incógnito no es para ocultar la actividad del usuario de la compañía, sino del dispositivo. Es decir, que todo lo que yo haga en ese ordenador no lo podrá ver el siguiente que utilice ese mismo dispositivo.

De hecho, explica Yáñez, ahora aparece un nuevo aviso en la página web: “... las otras personas que usen este dispositivo no verán tu actividad. No obstante, se guardarán las descargas y los marcadores”, y advierte que la empresa o el proveedor de internet “sí puede tener acceso a la información de los sitios web visitados”.

¿Pagará Google los 5.000 millones?



Para el colaborador de COPE, Google no va a pagar los 5.000 millones que le reclaman. “Google ha llegado a un acuerdo con los abogados, dice que reconoce el tema y que va a borrar (en los próximos meses) miles de millones de registros de datos de los usuarios y que considera que el valor comercial, de marketing de esos datos es de 5.000 millones de dólares, así que ya está”, explica Yáñez.

Y a partir de ahora: ¿Podrán seguir recopilando nuestros datos? Pues, a partir de ahora, el modo incógnito deberá indicar explícitamente que Google recopila datos de sitios web de terceros independientemente del modo de navegación o del navegador que utilicemos y estipula que las páginas web y las aplicaciones de terceros que integran los servicios de Google pueden seguir compartiendo información con Google. “Los detalles en la letra pequeña de privacidad y consentimientos, esos que nadie se lee”, ironiza el divulgador tecnológico. “Así que más de lo mismo por esta vía”.









¿Alexa o Siri también recopila esos datos?



Se ha especulado mucho sobre si los móviles o esos altavoces inteligentes están siempre con los micrófonos abiertos o no. El manual dice que empiezan a grabar cuando decimos las palabras clave: “ok, Google”, “oye, siri” o “Alexa” y para ello tienen que estar en modo escucha para que cuando escuchen la palabra de activación nos obedezcan. “Eso sí, deberían drenar, es decir descartar el resto de cosas que escuchen y por supuesto ni grabarlo ni interpretarlo”, matiza.

La nueva normativa obliga a quitar las cookies (eso sí, a cambio de un pago) pero en ciertos casos no se puede. Por ejemplo, los bancos no pueden usar Whatsapp para chatear con sus clientes para contratar un producto: abrir una cuenta, un depósito o comprar acciones. “Se considera que los datos no están seguros, van a viajar a EEUU y estamos hablando de una imagen de tu DNI, tu nómina o tus datos personales. Este tema es el caballo de batalla entre la UE y los gigantes tecnológicos”.