Expósito: "¿Qué pasará con Podemos tras el apartamiento temporal, estratégico y falso de Pablo Iglesias?"

Alguien me dijo días atrás que el principal problema político de España no es Cataluña (aunque lo parece), el principal problema, me dijo, son los socios. Los socios del Gobierno. ¿Qué ocurre? Que en verdad, los socios del Gobierno son los mismos que protagonizan, hoy, el sainete catalán.

Uno. El momento clave: La moción de censura contra Mariano Rajoy. Una moción negociada desde muchos meses atrás y que ganó Pedro Sánchez gracias a Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, Bildu/Batasuna, PdeCat y Nueva Canarias. ¿Qué puede salir mal?

Dos. El escenario político y económico en Cataluña confirma que todo es susceptible de empeorar. Y no les da vergüenza. Todo por el procés. Les importa una higo que se vayan las empresas, que los Pujolone se lo hayan llevado a manos llenas. El resumen es que el supremacismo está por encima de todo. Incluso por encima del odio que se profesan Junqueras y Puigdemont.

Tres. Sobre los indultos. Es impresionante. El Gobierno cedió las prisiones al País Vasco tras las elecciones de Madrid y ahora decidirá sobre los indultos a los presos del procés tras las primarias del PSOE andaluz. Todo puro tactismo y marketing.

Cuatro. Aquella cena en casa de Roures. ¿Te acuerdas? Allí se fraguó todo. Roures, el nuevo jefe de Pablo Iglesias, recibiendo en su casa a Junqueras (días antes de entrar en prisión) y al por entonces macho alfa. ¿Para qué? Para pactar la moción de censura que elevó a Pedro Sánchez.

Cinco. Si tuviera que apostar, yo apuesto a que pactan un gobierno catalán independentista. Más independentista. Esquerra, Convergencia (o como se llamen ahora) y la CUP. Lo primero es lo primero. El procés.

Seis. Podemos es el perejil de todas las salsas. ¿Qué pasará con Podemos tras el apartamiento temporal, estratégico y falso de Pablo Iglesias? ¿Alguien se cree que este hombre se ha ido de verdad? ¿Alguien se cree que Pablo Iglesias y Monedero van a ceder su mentalidad chavista a una tal Ione Belarra? Por favor.

Siete. Interesantes los movimientos en la izquierda comunista. Los susodichos, Monedero e Iglesias no van a rendirse ante el viejo PCE (es decir, Yolanda Díaz y Enrique Santiago), ni ante los rescoldos de Izquierda Unida (Alberto Garzón) y mucho menos ante Iñigo Errejón el de las tres comidas diarias en Venezuela.

Ocho. Una mirada al País Vasco, al PNV y a Batasuna, con Otegui chuleándose, con Adriana Lastra pactando con Bildu la reforma laboral y con Marlaska premiando presos. Mira, de todas las hipotecas, incluyendo los indultos o los presupuestos, lo más sangrante (y nunca mejor dicho) son los premios a los etarras aún presos. Y aún restan casi 400 asesinatos de ETA sin resolver.

Nueve. El PNV que traicionó impertérrito a Rajoy al día siguiente de aprobar los Presupuestos Generales del Estado y que puede repetir la maniobra en cuanto le venga en gana. Por mucho que (por Dios, qué fotón) Iceta le haga la reverencia al vicelehendakari, Josu Erkoreka.

Y diez. La prueba del 9: Pregunta por los socios a los presidentes autonómicos socialistas, excepción hecha de Baleares y Valencia. Alguien me dijo también que no hay nada más absurdo que ser nacionalista catalán en Mallorca o en Valencia. Pregunta a García Page, en Andalucía, a Fernández Vara o a Lambán. ¡Ah! Y mi posdata: el problema no es Madrid. El enemigo no es Isabel Díaz Ayuso y mucho menos José Luis Martínez-Almeida.

Se equivocan en la estrategia. Iván Redondo Productions y su principal cliente, Pedro Sánchez se equivocan de enemigo. Ábalos y la legión de pelotas equivocan el tiro. El problema no es Madrid. El problema son los socios. Por impresentables y si no, responde a la pregunta del millón: si tú fueras Monedero, Rufián u Otegui: ¿a quién querrías en la Moncloa?