Expósito frena a un colaborador por lo que dice de Bilbao: "Como te escuchen allí te dan para el pelo"

Las generalizaciones en ocasiones pueden ayudarnos a salir del paso pero, en otras ocasiones, pueden resultar un atolladero, sobre todo si nos referimos a provincias y comunidades autónomas de España, de las que podemos creer que nos sabemos su geografía pero estamos metiendo la gamba hasta el fondo. Eso es lo que ha debido pensar el director de La Linterna, Ángel Expósito, cuando escuchó a un colaborador del programa hablar de Bilbao.

Se trata del crítico de cine de COPE, Jerónimo José Martín, en un momento que el equipo de La Linterna ha querido recuperar como uno de los mejores de este jueves. Y es que, como explicaba Silvia Martínez, redactora del equipo, el colaborador es “un hombre amable, muy tierno, tanto que, incluso cuando mete la pata...” En ese momento, el comunicador de COPE le interrumpía para señalarle que era “un hombre amable, salvo cuando se come la merienda de todos”.

Imagen de archivo del museo Guggenheim, en Bilbao / Canva









“Es verdad, tenía yo una rosquilla ahí que me ha sobrado y se la podía haber dado”, bromeaba la compañera de Expósito, que le respondía que “seguro que te la ha robado ya”. No obstante, el momento polémico que ambos han querido recordar tenía más que ver con el País Vasco.





Expósito frena a un colaborador por lo que dice de Bilbao



Así, repetía Martínez que el crítico de cine de COPE es “un hombre amable, tierno, tanto que hasta cuando mete la pata y puede ofender a alguien intenta salir como puede”. Para la redactora de La Linterna, al colaborador “le ha faltado pedir perdón y decir que no va a volver ocurrir”. Mientras, ambos han dado paso a un corte del programa en el repasaban la cartelera de cara a este fin de semana.

En ese momento, Jerónimo José Martín se ha parado a hablar de la película española 'El bus de la vida', protagonizada por el cómico Dani Rovira. Y es que el director de la cinta es el vasco Ibon Cormenzana. Sobre él, el crítico decía “este bilbaíno de Portugalete, 52 años”. En ese momento, el director del programa se ha apresurado a cortarle en seco para corregirle: “Entonces no es bilbaíno, es vizcaíno, que los de Portugalete te pueden matar”.

Fotografía del Puente Colgante, icono de Portugalete / Canva





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





A lo que se refiere el comunicador de COPE es que Portugalete es un municipio, aunque se encuentre muy próximo a la capital de Vizcaya. Por eso, a una alguien que ha nacido en Portugalete no puede considerársele bilbaíno, como apunta Expósito. “Es que sabes lo que pasa, que en algún sitio le llaman de Bilbao, y efectivamente creo que es de Portugalete. Todavía no lo he confirmado, entonces me pueden dar para el pelo”, añade el crítico de cine. “Pero mucho”.

Y lo cierto es que, buceando en internet, a Martín no le falta cierta razón porque, aunque en su perfil en Wikipedia aparece “de Portugalete”, una búsqueda rápida en Google dice que es “de Bilbao”.









Uriarte y el apellido vasco más largo

Y, en lo que se refiere al euskera y la cultura vasca, uno de los comunicadores de COPE más reconocidos en la región, Jon Uriarte, ha comentado también en La Linterna en alguna ocasión curiosidades de su tierra. Hace sólo unos meses desvelaba a Expósito cuál era precisamente el apellido vasco más largo que conoce. "El DNI es desplegable", bromea el vasco con el director del programa.

“Yo tengo un amigo que se llama Ikazurriagagoitiagabigageaskoa”, bromeaba Uriarte al recordar el nombre de un colega que conoció en la mili. Ironizaba con que, al pasar revista, sólo le preguntaban el primer apellido y que se limitaban a llamarle 'Iñaki'.